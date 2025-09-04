jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 07:08
Eliminatorias.

A qué hora juega la Selección Argentina con Venezuela y dónde ver el partido

La Selección Argentina enfrenta este jueves a Venezuela por las Eliminatorias, con Lionel Messi como titular.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina recibe este jueves a la Selección de Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El choque podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. El rosarino fue confirmado como titular.

El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Monumental y será televisado por TyC Sports. Podrá seguirse a través de Canal 4 por la frecuencia 17 en analógico y por la 23 en el sistema HD. El árbitro será Piero Maza de Chile.

La probable formación de la Selección Argentina

Lionel Scaloni apostaría a un equipo con mayoría de titulares. El equipo inicial sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada.

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

El conjunto dirigido por Fernando “Bocha” Batista necesita sumar para no perder el séptimo puesto. La probable formación sería con Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Argentina ya está en el Mundial

Argentina, con 35 puntos, ya está clasificada desde la fecha 14, cuando se benefició del empate entre Bolivia y Uruguay. Luego, el triunfo 1 a 0 ante Chile en Santiago le permitió estirar la ventaja sobre Ecuador a 10 puntos con apenas 9 por jugar. La Vinotinto ocupa el séptimo puesto con 18 unidades y depende de sí misma para quedarse con el repechaje. Su rival directo es Bolivia, que suma 17 puntos.

En la última jornada, la Albiceleste visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Venezuela visita a Argentina y luego recibe a Colombia el martes 9 en el Monumental de Maturín. Bolivia enfrenta a Colombia en Barranquilla y cerrará de local ante Brasil en la altura de El Alto.

