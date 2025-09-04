A qué hora juega la Selección Argentina con Venezuela y dónde ver el partido

La Selección Argentina recibe este jueves a la Selección de Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias para el Mundial 2026 . El choque podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. El rosarino fue confirmado como titular.

Despedida. Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Monumental y será televisado por TyC Sports . Podrá seguirse a través de Canal 4 por la frecuencia 17 en analógico y por la 23 en el sistema HD . El árbitro será Piero Maza de Chile.

Lionel Scaloni apostaría a un equipo con mayoría de titulares . El equipo inicial sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada.

El conjunto dirigido por Fernando “Bocha” Batista necesita sumar para no perder el séptimo puesto. La probable formación sería con Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Argentina ya está en el Mundial

Argentina, con 35 puntos, ya está clasificada desde la fecha 14, cuando se benefició del empate entre Bolivia y Uruguay. Luego, el triunfo 1 a 0 ante Chile en Santiago le permitió estirar la ventaja sobre Ecuador a 10 puntos con apenas 9 por jugar. La Vinotinto ocupa el séptimo puesto con 18 unidades y depende de sí misma para quedarse con el repechaje. Su rival directo es Bolivia, que suma 17 puntos.

En la última jornada, la Albiceleste visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Venezuela visita a Argentina y luego recibe a Colombia el martes 9 en el Monumental de Maturín. Bolivia enfrenta a Colombia en Barranquilla y cerrará de local ante Brasil en la altura de El Alto.