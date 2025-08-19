martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 09:43
Eliminatorias.

¿Quién es y dónde juega José Manuel López, el delantero que citó Lionel Scaloni?

El delantero de 24 años fue citado por primera vez para sumarse a la Selección Argentina. Tras brillar en Lanús hoy es uno de los goleadores del Palmeiras de Brasil.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
José Manuel López y su celebración en el Mundial de Clubes, donde su actuación con el Palmeiras le permitió la convocatoria a la Selección Argentina.

El Director Técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este lunes la lista preliminar de convocados para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y la gran sorpresa fue la inclusión de José Manuel López, delantero de Palmeiras.

Lee además
Selección Argentina.
Mundial 2026.

La Selección argentina suspende su gira por China y suma un amistoso con México en Estados Unidos
Scaloni y Messi durante una de las prácticas de la Selección.
Eliminatorias.

Así se conformaría la selección argentina para la proxima fecha FIFA sin Messi

El atacante correntino de 24 años se incorpora a un plantel nacional que recupera figuras como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Valentín Carboni luego de haber quedado fuera de la última convocatoria.

lionel scaloni.jpg

Una historia de lucha y perseverancia

José Manuel López, oriundo de San Lorenzo, Corrientes, nació el 6 de diciembre de 2000. Hijo de una ama de casa y de un padre vinculado al sector pesquero, comenzó a dar sus primeros pasos futbolísticos en Club El Progreso, para luego incorporarse a Atlético Saladas, que lo reclutó tras una prueba.

A los nueve años, se sumó a las divisiones juveniles de Independiente de Avellaneda, donde completó su formación. Durante su etapa en el club, estuvo a punto de abandonar el fútbol debido a una lesión grave en la cintura, que casi lo obliga a dejar de jugar.

Logró recuperarse y entrenó con el primer equipo dirigido por Ariel Holan, aunque finalmente no fue convocado para formar parte del plantel profesional.

Selección Argentina
Selección Argentina.

Selección Argentina.

En 2017, Lanús lo invitó a una prueba y, tras superar la evaluación, se incorporó a sus divisiones inferiores. Durante su desarrollo en las juveniles, exploró distintas posiciones hasta consolidarse como delantero centro. Una experiencia a préstamo en Colegiales de Tres Arroyos reforzó su confianza: se convirtió en goleador y figura fundamental en un ascenso del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Flaco_Lopez42/status/1480989249948172290&partner=&hide_thread=false

De vuelta en el “Granate”, López hizo su debut en Primera el 3 de enero de 2021 ante Patronato, y apenas seis días después anotó su primer gol frente a Rosario Central. Rápidamente formó una sociedad ofensiva destacada con José “Pepe” Sand, compartiendo la delantera en el Lanús de 2021. Ese mismo año cerró la Liga Profesional con 13 tantos, posicionándose entre los máximos goleadores del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LigaAFA/status/1444099882801897473&partner=&hide_thread=false

Su rendimiento destacado le permitió dar el salto al Palmeiras de Brasil, donde reforzó su potencia ofensiva, su dominio en el juego aéreo y su capacidad para marcar goles, cualidades que hoy lo ubican en la consideración de la Selección Argentina.

La convocatoria de Scaloni reconoce esa constancia y demuestra, además, que el acceso al seleccionado nacional puede construirse desde distintos escenarios. Desde un pequeño pueblo de Corrientes hasta uno de los clubes más grandes de Sudamérica, López se transformó en una de las nuevas figuras del equipo campeón del mundo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Selección argentina suspende su gira por China y suma un amistoso con México en Estados Unidos

Así se conformaría la selección argentina para la proxima fecha FIFA sin Messi

Con Messi y varias sorpresas: así es la prelista de la Selección Argentina para las Eliminatorias 2025

La Selección Argentina tiene días y horarios para la doble fecha de Eliminatorias

Un partido de fútbol en Jujuy terminó en una batalla campal

Lo que se lee ahora
Incidentes en Fraile Pintado.
Video.

Un partido de fútbol en Jujuy terminó en una batalla campal

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel