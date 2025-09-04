La Selección Argentina goleó a Venezuela en el Monumental

La Selección Argentina ante Venezuela Selección Argentina.

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana, la Selección Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela en el estadio Monumental.

La noche fue perfecta para Lionel Messi que metió dos goles en el que podría ser su último partido por esta competencia ante su gente. El otro gol de la selección lo marcó Lautaro Martínez poco después de ingresar en el segundo tiempo.

El equipo de Lionel Scaloni que ya se clasificó en el primer lugar para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cerrará su participación en esta competencia el próximo martes a las 20 horas de visitante ante Ecuador. Por su parte, la Vinotinto se jugará la clasificación de local ante Colombia el mismo día a la misma hora.

