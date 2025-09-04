viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 20:50
Eliminatorias.

La Selección Argentina goleó a Venezuela en el Monumental

El partido se jugó en una noche especial ya que pudo ser el último partido, de local por Eliminatorias, de Lionel Messi que metió un doblete.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La Selección Argentina ante Venezuela

La Selección Argentina ante Venezuela

Selección Argentina.

Selección Argentina.

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericana, la Selección Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela en el estadio Monumental.

Lee además
Lionel Messi. video
Fútbol.

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?
la seleccion argentina se enfrenta a venezuela en el monumental
Fútbol.

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

La noche fue perfecta para Lionel Messi que metió dos goles en el que podría ser su último partido por esta competencia ante su gente. El otro gol de la selección lo marcó Lautaro Martínez poco después de ingresar en el segundo tiempo.

El equipo de Lionel Scaloni que ya se clasificó en el primer lugar para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cerrará su participación en esta competencia el próximo martes a las 20 horas de visitante ante Ecuador. Por su parte, la Vinotinto se jugará la clasificación de local ante Colombia el mismo día a la misma hora.

Embed
Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué le dicen los jujeños a Lionel Messi en su último partido oficial con la selección en Argentina?

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

A qué hora juega la Selección Argentina con Venezuela y dónde ver el partido

Eugenia Quevedo confesó que está nerviosa por cantar el himno en el partido de la Selección

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina

Lo que se lee ahora
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy
Parte médico.

Gimnasia de Jujuy confirmó la lesión de Guillermo Cosaro: qué tiene

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy video
Importante.

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio video
Atención.

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Aumento el precio de la hoja de coca video
Golpe al bolsillo.

Coquear es más caro: volvió a aumentar el precio de la hoja de coca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel