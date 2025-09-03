Eugenia Quevedo confesó que está nerviosa por cantar el himno en el partido de la Selección

Eugenia Quevedo con la Selección

La Selección Argentina enfrenta a Venezuela en un partido de Eliminatorias para la Copa del Mundo este jueves. Además del choque futbolístico, está preparado un gran show que incluye a Eugenia Quevedo, quien cantará el himno nacional en la previa del encuentro que comenzará a las 20.30.

La artista cordobesa admitió en Cadena 3 que “siento una suma de emoción y presión”, y agregó que “estoy pasando por un momento complicado. Es como una suma de emoción con nervios. Siento como una presión, pero estoy tratando de enfocarme en mis clases de canto".

Eugenia Quevedo: “Creo que voy a llorar un poco" "Es una responsabilidad muy grande", dijo la artista. "Los chicos empezaron a decir que tenía que cantar el himno y así se dio la oportunidad", relató quien cantará a capela. "Siento que es el momento de todos, no sólo el mío", comentó. "El himno siempre ha sido algo emocionante y maravilloso, y el argentino lo canta con pasión", subrayó. "Voy a seguir repasando. Creo que voy a llorar un poco", confesó, mostrando su sensibilidad ante la inminente actuación.

