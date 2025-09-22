lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 21:09
Ciudad Cultural.

FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga

La representante Nacional de los Estudiantes 2023 visitó Jujuy y compartió su experiencia como parte de la FNE 2025.

Por  Agustín Weibel
FNE 2025: Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy, aseguró Josefina Astorga

FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga

Josefina Astorga, quien representó a los estudiantes en el 2023, se mostró emocionada por regresar a Jujuy en el marco de la FNE 2025. En su nueva visita a la provincia en esta edición del evento, la tucumana se expresó con gran entusiasmo sobre su participación y la experiencia que está viviendo.

Lee además
Elección Representante Provincial 2023 
Imperdible.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025
FNE 2025.
Convocatoria.

FNE 2025: unas 42 mil personas asistieron al desfile doble y a la elección del Paje 10

FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga

Estoy muy feliz de estar de nuevo en Jujuy, es la primera vez que participo de la elección provincial, es realmente lindo todo lo que se vive”, comentó con una sonrisa en su rostro, transmitiendo la energía positiva que la Fiesta Nacional de los Estudiantes genera en los chicos.

Durante su participación, Josefina también reflexionó sobre el rol que desempeña en este evento, especialmente en cuanto al apoyo y asesoramiento a las representantes departamentales. “Las chicas están muy ansiosas, tienen que disfrutar todo lo que están viviendo. Vi un lindo grupo y un gran trabajo de Jose (Blanco)”, destacó, haciendo hincapié en la importancia de disfrutar el proceso y el esfuerzo colectivo.

Josefina Astorga
Josefina Astorga

Josefina Astorga

Además, hizo una mención especial al impacto que la FNE tiene en la vida de quienes participan. “la Fiesta te abre muchas puertas, estoy estudiando pero también tengo trabajo”, afirmó, revelando cómo este evento no solo es una celebración, sino también una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

En cuanto a un tema que tocó de manera directa, el bullying, Josefina fue contundente en sus palabras: “Lo digo desde que me tocó ser representante, la gente no mide sus comentarios y lo que puede generar en las niñas”. Enfatizó la necesidad de promover una cultura de respeto y empatía, especialmente en un evento tan relevante para las jóvenes.

Josefina Astorga continúa siendo un ejemplo de cómo la FNE no solo forma parte de la cultura de los estudiantes, sino que también abre puertas a nuevos desafíos y oportunidades.

Embed - JOSEFINA ASTORGA REPRESENTANTE NACIONAL 2023

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

FNE 2025: unas 42 mil personas asistieron al desfile doble y a la elección del Paje 10

Victoria Zamar es la Representante de Jujuy 2025

Cómo quedó el ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Lo que se lee ahora
FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel