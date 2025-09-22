FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga

Josefina Astorga, quien representó a los estudiantes en el 2023, se mostró emocionada por regresar a Jujuy en el marco de la FNE 2025. En su nueva visita a la provincia en esta edición del evento, la tucumana se expresó con gran entusiasmo sobre su participación y la experiencia que está viviendo.

FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga “Estoy muy feliz de estar de nuevo en Jujuy, es la primera vez que participo de la elección provincial, es realmente lindo todo lo que se vive”, comentó con una sonrisa en su rostro, transmitiendo la energía positiva que la Fiesta Nacional de los Estudiantes genera en los chicos.

Durante su participación, Josefina también reflexionó sobre el rol que desempeña en este evento, especialmente en cuanto al apoyo y asesoramiento a las representantes departamentales. “Las chicas están muy ansiosas, tienen que disfrutar todo lo que están viviendo. Vi un lindo grupo y un gran trabajo de Jose (Blanco)”, destacó, haciendo hincapié en la importancia de disfrutar el proceso y el esfuerzo colectivo.

Además, hizo una mención especial al impacto que la FNE tiene en la vida de quienes participan. “la Fiesta te abre muchas puertas, estoy estudiando pero también tengo trabajo”, afirmó, revelando cómo este evento no solo es una celebración, sino también una oportunidad de crecimiento personal y profesional. En cuanto a un tema que tocó de manera directa, el bullying, Josefina fue contundente en sus palabras: “Lo digo desde que me tocó ser representante, la gente no mide sus comentarios y lo que puede generar en las niñas”. Enfatizó la necesidad de promover una cultura de respeto y empatía, especialmente en un evento tan relevante para las jóvenes. Josefina Astorga continúa siendo un ejemplo de cómo la FNE no solo forma parte de la cultura de los estudiantes, sino que también abre puertas a nuevos desafíos y oportunidades. Embed - JOSEFINA ASTORGA REPRESENTANTE NACIONAL 2023

