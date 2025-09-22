lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 16:41
Convocatoria.

FNE 2025: unas 42 mil personas asistieron al desfile doble y a la elección del Paje 10

La FNE 2025 sigue su curso y en estos días se vienen nuevas actividades, desfiles y elecciones que prometen seguir convocando a multitudes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
FNE 2025.

FNE 2025.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) continúa a pleno en Jujuy y este último fin de semana dejó postales inolvidables. Miles de personas se acercaron a disfrutar de las actividades centrales, que marcaron el inicio de la etapa más esperada del tradicional evento.

Lee además
semana del estudiante por la fne 2025: como seran las actividades en los distintos niveles
Agenda.

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles
fne 2025: los tremendos looks de los chicos en la eleccion del paje 10
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Primer desfile de carrozas

Escuela ETP

Otro de los momentos más esperados fue la elección del Paje 10, que se realizó el domingo y congregó a más de 12 mil personas. La gala estuvo cargada de emoción y alegría, celebrando la participación de los jóvenes que representan a las distintas escuelas de la provincia.

Elección del Paje 10

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 tuvo su noche de gala en Ciudad Cultural con la esperada elección de la Corte de Pajes Provinciales, un evento que reunió a estudiantes de toda la provincia y coronó a su gran representante.

El título de Paje 10 Provincial, el máximo reconocimiento de la corte masculina y quien tendrá el honor de coronar a la Reina Nacional de los Estudiantes, fue para Facundo Flores Lamothe, de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”.

Elección del Paje 10

Como Primer Paje Provincial fue elegido Gastón Chorolque, del Secundario N°25 de Humahuaca, mientras que el lugar de Segundo Paje Provincial quedó en manos de Joaquín Bixeglia, representante de la Escuela de Comercio Nº1 “Prof. Casas”.

La Corte de Honor también quedó conformada por el Primer Paje de Honor: Máximo Checa – Colegio del Salvador y el segundo Paje de Honor: Tiziano Grosso – Colegio Martín Pescador

Con la elección de los pajes, Jujuy ya tiene a su delegación oficial que participará de la Elección Nacional este viernes 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, en una noche que promete ser inolvidable y que contará con la presentación de delegaciones de todas las provincias, shows en vivo y la coronación de la nueva Reina Nacional de los Estudiantes.

La elección del Paje 10 Provincial es uno de los momentos más significativos de la FNE, ya que marca al estudiante que tendrá el privilegio de entregar la corona en el escenario nacional. Este año, el rol recayó en Flores Lamote, quien recibió la ovación del público y celebró emocionado junto a sus compañeros.

La agenda de la FNE 2025

    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Esta noche la Elección Provincial

Embed - FNE 2025 - Candidatas de la Elección Provincial

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.

Podés seguir todos los detalles en vivo a partir de las 20 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y Youtube.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Semana del Estudiante por la FNE 2025: cómo serán las actividades en los distintos niveles

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

El ranking de las Representantes de Jujuy en la FNE

Lo que se lee ahora
El Polimodal 2 de Abra Pampa.
FNE 2025.

El Polimodal 2 de Abra Pampa y un trabajo espectacular que enamora en la FNE 2025

Por  Federico Franco

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel