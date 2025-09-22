FNE 2025: unas 42 mil personas asistieron al desfile doble y a la elección del Paje 10

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025) continúa a pleno en Jujuy y este último fin de semana dejó postales inolvidables. Miles de personas se acercaron a disfrutar de las actividades centrales, que marcaron el inicio de la etapa más esperada del tradicional evento.

El primer desfile de carrozas doble que fue el sábado, reunió a más de 30 mil personas en Ciudad Cultural. Familias enteras y grupos de jóvenes vivieron una verdadera fiesta, acompañando a los estudiantes y admirando el color, la creatividad y el esfuerzo reflejado en cada una de las carrozas.

Otro de los momentos más esperados fue la elección del Paje 10, que se realizó el domingo y congregó a más de 12 mil personas. La gala estuvo cargada de emoción y alegría, celebrando la participación de los jóvenes que representan a las distintas escuelas de la provincia.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 tuvo su noche de gala en Ciudad Cultural con la esperada elección de la Corte de Pajes Provinciales, un evento que reunió a estudiantes de toda la provincia y coronó a su gran representante.

El título de Paje 10 Provincial, el máximo reconocimiento de la corte masculina y quien tendrá el honor de coronar a la Reina Nacional de los Estudiantes, fue para Facundo Flores Lamothe, de la Escuela de Comercio N°2 “Malvinas Argentinas”.

Como Primer Paje Provincial fue elegido Gastón Chorolque, del Secundario N°25 de Humahuaca, mientras que el lugar de Segundo Paje Provincial quedó en manos de Joaquín Bixeglia, representante de la Escuela de Comercio Nº1 “Prof. Casas”.

La Corte de Honor también quedó conformada por el Primer Paje de Honor: Máximo Checa – Colegio del Salvador y el segundo Paje de Honor: Tiziano Grosso – Colegio Martín Pescador

Con la elección de los pajes, Jujuy ya tiene a su delegación oficial que participará de la Elección Nacional este viernes 26 de septiembre en el estadio 23 de Agosto, en una noche que promete ser inolvidable y que contará con la presentación de delegaciones de todas las provincias, shows en vivo y la coronación de la nueva Reina Nacional de los Estudiantes.

La elección del Paje 10 Provincial es uno de los momentos más significativos de la FNE, ya que marca al estudiante que tendrá el privilegio de entregar la corona en el escenario nacional. Este año, el rol recayó en Flores Lamote, quien recibió la ovación del público y celebró emocionado junto a sus compañeros.

La agenda de la FNE 2025

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.



Esta noche la Elección Provincial

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.

Podés seguir todos los detalles en vivo a partir de las 20 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y Youtube.