El minuto a minuto de la Elección Provincial de la FNE 2025

Este viernes se llevará a cabo la Elección de la Representante Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes – FNE 2025. Son16 jóvenes las que buscarán suceder a Josefina Blanco, quien en 2024 representó orgullosamente a las Yungas y se convirtió en la soberana provincial.
Josefina Astorga: “Es algo hermoso, impresionante”
Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023, está en Jujuy y en Ciudad Cultural para la elección de este lunes. “Feliz de estar de vuelta en Jujuy. Estoy contenta. Me encanta. Estoy viendo esto y me pone la piel de gallina reviviendo esos momentos”.
Aseguró que las candidatas este año “están preciosas todas, disfrutando, pasándola bien y unidas”, y recordó que el grupo que ella integró hace dos años “fue hermoso, están en mi corazón siempre, y seguimos en contacto, las extraño”.
Dijo que ser reina “me abrió muchas puertas en el modelaje”, y dejó un mensaje final. “Apoyen a las chicas porque es algo hermoso, impresionante, y hay gente que no mide sus comentarios en una red social y lo que puede generar”, cerró.