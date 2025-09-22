lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 19:40
en vivo EN VIVO.

El minuto a minuto de la Elección Provincial de la FNE 2025

Por la pantalla de Canal 4 y la plataforma de YouTube, vivimos la Elección de la Representante Provincial de la FNE 2025.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elección de la Representante Provincial de la FNE 2025

Elección de la Representante Provincial de la FNE 2025

EN VIVO

Sobre el escenario brillarán los ritmos locales de La Yugular y el esperado show de Los Cafres, que traerán reggae y buena energía para darle aún más color a una noche que quedará en el recuerdo de esta edición de la FNE.

Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 20 horas. Además, el evento se puede seguir en vivo de manera online a través de YouTube, en el canal oficial Canal4Jujuy, lo que permitirá que jujeños en toda la provincia y gente de todo el mundo puedan disfrutar del color, la creatividad y la alegría de esta celebración única.

Embed - Noticiero Segunda Edición - 22/09/2025
Live Blog Post

Josefina Astorga: “Es algo hermoso, impresionante”

Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023, está en Jujuy y en Ciudad Cultural para la elección de este lunes. “Feliz de estar de vuelta en Jujuy. Estoy contenta. Me encanta. Estoy viendo esto y me pone la piel de gallina reviviendo esos momentos”.

Aseguró que las candidatas este año “están preciosas todas, disfrutando, pasándola bien y unidas”, y recordó que el grupo que ella integró hace dos años “fue hermoso, están en mi corazón siempre, y seguimos en contacto, las extraño”.

Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023
Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023

Josefina Astorga, la Representante Nacional de los Estudiantes del 2023

Dijo que ser reina “me abrió muchas puertas en el modelaje”, y dejó un mensaje final. “Apoyen a las chicas porque es algo hermoso, impresionante, y hay gente que no mide sus comentarios en una red social y lo que puede generar”, cerró.

Live Blog Post

La Yugular en el escenario

A minutos de la pasada de las candidatas, La Yugular Reggae ya comenzó con su show. La banda con 20 años de trayectoria, tiene un repertorio variado siempre en el reggae. “Es la primera vez que tocamos en una Elección. Será un recuerdo hermoso”, dijo el vocalista, Sergio Saracho.

La Yugular
La Yugular

La Yugular

Live Blog Post

Santiago Algorta: “Los amo Jujuy, gracias por tanto cariño”

Tras su exitoso paso por la FNE 2025 en la conducción de los desfiles de carrozas por Canal 4, Santiago Algorta se mostró muy contento por sus horas en Jujuy. Lo hizo en "Fuera de Joda", el programa de streaming que integran junto a Nacho, Lean y Luchi, otros ex participantes de Gran Hermano.

“Estoy tan feliz. Muy lindo el fin de semana”, dijo para arrancar. “Hermoso, muy lindo Jujuy. La gente, los paisajes, como nos recibieron. Volví lleno de energía. El que no conozca es muy recomendable”, y agregó: “A la gente de Jujuy gracias, los amo. Gracias por tanto cariño. Nos decían cosas lindas, nos daban besos y abrazos. Me volví lleno amor de Jujuy, ojalá pueda volver”, marcó Algorta.

Tato en Canal 4
Tato en Canal 4

Tato en Canal 4

Live Blog Post

El ranking de Representante de Jujuy: qué departamento tiene más

image

Dr Manuel Belgrano - 34 Representantes

1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023.

La última Representante de Jujuy que pertenecía al departamento Dr. Manuel Belgrano fue Paz Jure, la joven era estudiante del Colegio José Hernández.

San Pedro de Jujuy - 10 Representantes

1974, 1977, 1978, 1984, 1992, 2000, 2001, 2002, 2010, 2012.

La última soberana de San Pedro de Jujuy que fue elegida como Representante de Jujuy, fue María Macarena García Melano.

El Carmen - 5 Representantes

1988, 1993, 2011, 2018, 2019.

Mikaela Viscarra fue la última Representante de El Carmen que fue elegida en la Elección Provincial.

Ledesma - 1 Representante

2024

Ledesma tuvo su primera Representante Provincial cuando Josefina Blanco fue coronada en el 2024.

Tilcara - 1 Representante

2017

Tilcara cuenta con una sola Representante de Jujuy, se trata de Ámbar Luna Saad.

Yavi - 1 Representante

1979

En la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la única Representante de Jujuy que correspondía a Yavi, fue María Alejandra Silva, oriunda de La Quiaca.

Live Blog Post

Conocé a las candidatas para la Elección Provincial

Embed - FNE 2025 - Candidatas de la Elección Provincial

Embed

Embed
Live Blog Post

Josefina Blanco: "Es un recuerdo único y muy feliz"

Esta noche se elige a la Representante por Jujuy de la FNE 2025, quien será la sucesora de Josefina Blanco, representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2024. “Yo lo disfruté mucho, es un recuerdo muy feliz y un recuerdo muy único”.

“Creo que esto nunca me imaginé, llegar a vivir esa experiencia y haber generado todo eso, haber generado esa cercanía y que se lleguen a sentir identificados con lo que estaba pasando, conmigo, con lo que sentía, con lo que vivía y que acompañen tan de cerca”, y agregó que “ellos hicieron la experiencia muy única”.

Sobre sus recuerdos del 2024, Josefina dijo que “pasó todo muy rápido porque fueron dos días muy rápidos, pero hoy lo veo y es algo que no voy a volver a pasar nunca y que quizás nunca hubiese pasado”, recalcó quien logró la representación.

Ser la cara de Jujuy en la Fiesta “era una idea muy lejana, entonces solo venía puesta a seguir disfrutando, siempre con la idea de seguir disfrutando y el día que pasó todo, era increíble”, dijo y recordó que termina la elección nacional, “volver a Ledesma y cruzarme con mi familia, con amigos, y escuchar las cosas que tenían para decir y cosas que me daban, y los nenes regalándome dibujos y cartas, era como algo muy grande”.

“Me han regalado de todo, te regalaban hasta plata envuelta en dibujitos, muchos caramelos, me regalaron muchos de los carpinchos, en peluche, en remera, en todo el juguete. Tengo la casa llena de carpinchos, muchas cartas, muchos dibujos, entonces sí tengo varias cosas muy raras, pero todo guardado”, marcó.

Josefina Blanco - Representante Provincial
Live Blog Post

FNE 2025: Una escuela tendrá dos representantes en la Elección Provincial

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) se prepara para vivir un hecho histórico. La Escuela de Minas, con sedes en distintos puntos de Jujuy, contará con dos representantes confirmadas en la Elección Provincial que se desarrollará el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultural.

Las protagonistas de este suceso son Carol Vásquez, elegida por la sede Susques y luego del departamento Susques, y Catalina Dadah, estudiante de la sede Yuto en representación del departamento Ledesma. Ambas participarán en el evento que reúne a candidatas de toda la provincia y que es uno de los momentos más esperados de la celebración estudiantil.

Se trata de la primera vez que un mismo establecimiento educativo alcanza dos lugares en la instancia provincial, algo posible gracias a que la institución cuenta con sedes distribuidas en distintos departamentos.

image

Live Blog Post

La agenda de la FNE 2025

    • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
    • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
    • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
    • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
    • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
    • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
    • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
    • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel