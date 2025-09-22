El minuto a minuto de la Elección Provincial de la FNE 2025

Live Blog Post

Josefina Blanco: "Es un recuerdo único y muy feliz"

Esta noche se elige a la Representante por Jujuy de la FNE 2025, quien será la sucesora de Josefina Blanco, representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2024. “Yo lo disfruté mucho, es un recuerdo muy feliz y un recuerdo muy único”.

“Creo que esto nunca me imaginé, llegar a vivir esa experiencia y haber generado todo eso, haber generado esa cercanía y que se lleguen a sentir identificados con lo que estaba pasando, conmigo, con lo que sentía, con lo que vivía y que acompañen tan de cerca”, y agregó que “ellos hicieron la experiencia muy única”.

Sobre sus recuerdos del 2024, Josefina dijo que “pasó todo muy rápido porque fueron dos días muy rápidos, pero hoy lo veo y es algo que no voy a volver a pasar nunca y que quizás nunca hubiese pasado”, recalcó quien logró la representación.

Ser la cara de Jujuy en la Fiesta “era una idea muy lejana, entonces solo venía puesta a seguir disfrutando, siempre con la idea de seguir disfrutando y el día que pasó todo, era increíble”, dijo y recordó que termina la elección nacional, “volver a Ledesma y cruzarme con mi familia, con amigos, y escuchar las cosas que tenían para decir y cosas que me daban, y los nenes regalándome dibujos y cartas, era como algo muy grande”.

“Me han regalado de todo, te regalaban hasta plata envuelta en dibujitos, muchos caramelos, me regalaron muchos de los carpinchos, en peluche, en remera, en todo el juguete. Tengo la casa llena de carpinchos, muchas cartas, muchos dibujos, entonces sí tengo varias cosas muy raras, pero todo guardado”, marcó.