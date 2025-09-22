lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 17:00
FNE 2025.

Josefina Blanco: "Es un recuerdo único y muy feliz"

Josefina Blanco es la representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes del año pasado.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Josefina Blanco

Josefina Blanco

Esta noche se elige a la Representante por Jujuy de la FNE 2025, quien será la sucesora de Josefina Blanco, representante provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes del 2024. “Yo lo disfruté mucho, es un recuerdo muy feliz y un recuerdo muy único”.

“Creo que esto nunca me imaginé, llegar a vivir esa experiencia y haber generado todo eso, haber generado esa cercanía y que se lleguen a sentir identificados con lo que estaba pasando, conmigo, con lo que sentía, con lo que vivía y que acompañen tan de cerca”, y agregó que “ellos hicieron la experiencia muy única”.

Sobre sus recuerdos del 2024, Josefina dijo que “pasó todo muy rápido porque fueron dos días muy rápidos, pero hoy lo veo y es algo que no voy a volver a pasar nunca y que quizás nunca hubiese pasado”, recalcó quien logró la representación.

Ser la cara de Jujuy en la Fiesta “era una idea muy lejana, entonces solo venía puesta a seguir disfrutando, siempre con la idea de seguir disfrutando y el día que pasó todo, era increíble”, dijo y recordó que termina la elección nacional, “volver a Ledesma y cruzarme con mi familia, con amigos, y escuchar las cosas que tenían para decir y cosas que me daban, y los nenes regalándome dibujos y cartas, era como algo muy grande”.

El amor de la gente

“Me han regalado de todo, te regalaban hasta plata envuelta en dibujitos, muchos caramelos, me regalaron muchos de los carpinchos, en peluche, en remera, en todo el juguete. Tengo la casa llena de carpinchos, muchas cartas, muchos dibujos, entonces sí tengo varias cosas muy raras, pero todo guardado”, marcó.

Josefina Blanco, representante de Jujuy.
Josefina Blanco, representante de Jujuy.

Josefina Blanco, representante de Jujuy.

Su vida

“Somos seis en una casa grande y ya compartimos muchas cosas en común fuera de la casa, como son los deportes y demás, que los hacemos todos a los mismos deportes, así que es una casa cálida, caótica, siempre al ser tantos, siempre es un ruido, y es hermoso volver al ruido de mi casa”, indicó.

La joven está estudiando odontología en la capital de Tucumán. “Levantarme, desayunar, ir a la facultad, volver, estudiar y cumplir con cocinar, con mantener el departamento limpio y seguir estudiando, y eso. Básicamente hoy me dedico a la facultad”.

“Soy re de mate, me gustan mucho las comidas, así que cocino muchas cosas para merendar, muchas cosas dulces, me gustan mucho las películas, soy muy fanática de Disney, así que me la paso las tardes viendo películas”, dijo sobre su hobby.

Las críticas

Sobre el hate tan común en esta época, Josefina dijo que “siempre digo que tengo un círculo de apoyo, que me acompaña tan grande y tan unido y tan lindo, que nunca llegué a tener contacto con ese tipo de cosas o de situaciones”.

Josefina Blanco - Representante Provincial

“Me parece que es un tema que sigue pasando, porque al día de hoy con las representantes que siguen saliendo este año, sigue sucediendo y es algo que debería dejar de suceder, y es algo que quizás arruina la parte más linda de las fiestas”, destacó.

Sobre un recuerdo feliz de su infancia, destacó a “las vacaciones en la casa de mis abuelos. Son los recuerdos más lindos. No tengo la dicha de tener a mis abuelos maternos, y creo que esos son los recuerdos que más atesoro y los más lindos”.

Sobre cómo describiría a Jujuy, dijo que lo haría como “paisaje, como gente cálida. Donde sea que vayas te van a recibir bien, y te van a tratar como uno más, y una provincia entera para conocer, que ni siquiera yo terminé de conocer, que te entrega belleza por donde la mires”, cerró.

Josefina Blanco (2).jpg

Elección Provincial de la FNE 2025 por Canal 4

Esta noche desde las 20, Canal 4 de Jujuy llevará a cada hogar la magia de la Elección de la Representante Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Serán 16 jóvenes las que subirán al escenario de Ciudad Cultural.

Con entrada libre y gratuita, el predio abrirá sus puertas a las 19 y se espera una verdadera fiesta para toda la familia jujeña. Música, baile y emoción acompañarán a las candidatas en una velada que promete sorprender al público en cada presentación.

Sobre el escenario brillarán los ritmos locales de La Yugular y el esperado show de Los Cafres, que traerán reggae y buena energía para darle aún más color a una noche que quedará en el recuerdo de esta edición de la FNE.

