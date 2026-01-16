viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 12:54
Roger Federer elogió a Lionel Messi al hablar del último Mundial: ¿Qué dijo?

El ex jugador de tenis que logró conquistar 103 títulos ATP destacó al crack argentino y no ocultó su favoritismo por el '10': “Soy un gran fan de él”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi.

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi.

Roger Federer y Lionel Messi son figuras icónicas en sus respectivas disciplinas. El suizo dejó su huella en el tenis, mientras que el argentino marcó una era en el fútbol. Por ello, en numerosas ocasiones se han establecido comparaciones entre ambos, incluso trazando paralelismos en sus trayectorias.

Sale a subasta la primera camiseta que vistió Lionel Messi en Rosario
Histórico.

Sale a subasta la primera camiseta que vistió Lionel Messi en Rosario
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
Entrevista.

Lionel Messi: "Anto no nos deja jugar con la pelota adentro de la casa"

El tenista dueño de 103 títulos ATP no se aparta de estas comparaciones y se mostró lleno de elogios hacia el astro rosarino.

Federer elogió a Lionel Messi.

El elogio de Roger Federer a Lionel Messi

En una entrevista con ESPN, Federer recordó el momento en que coincidió con Messi y expresó su profundo respeto y admiración: “Solo lo vi una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol, soy un gran fan de él”.

Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento que ya ganó una Copa del Mundo y no va a tener presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial. Lo estaré siguiendo”, agregó el tenista.

El extenista suizo, de 44 años, adelantó que podría desplazarse a Norteamérica para seguir el torneo y dejó un mensaje alentador para el líder de la selección argentina: “Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”.

Messi.

Estas declaraciones se suman a otros elogios que Federer ha dedicado al futbolista, que tiene pasado en Barcelona y París Saint-Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la MLS.

El suizo celebra la carrera del argentino y la reciprocidad en la admiración

En 2023, el suizo compartió una carta publicada en la revista Time, en la que manifestó: “Los récords de goles y campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser recordados acá. Lo que me llama la atención de Messi es su grandeza constante durante tantos años. Eso es tan difícil de lograr y luego mantener. Gambetea como un mago y sus pases son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión".

La victoria de Argentina en la Copa del Mundo fue magnífica. La salida de millones de fanáticos a las calles de Buenos Aires para celebrar fue un momento increíble en los deportes, presenciado en todo el mundo”, siguió diciendo Federer.

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi.

Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del juego más popular del mundo. Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Solo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos por un poco más de tiempo. No parpadees con demasiada frecuencia mientras Messi juega. Puede que te pierdas algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo", agregó en aquel momento.

El respeto y la admiración entre ambos es recíproca. Tras el retiro de Federer en 2022, Messi le dedicó unas palabras: “Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar“, publicó el futbolista argentino en su perfil de Instagram.

