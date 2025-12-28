domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 21:11
Histórico.

Sale a subasta la primera camiseta que vistió Lionel Messi en Rosario

Se trata de la camiseta del Club Grandoli, equipo de barrio donde el actual capitán de la Selección Argentina comenzó a jugar siendo niño.

Por  Agustín Weibel
Una prenda utilizada por Lionel Messi en sus inicios futbolísticos en Rosario será subastada y ya despierta un fuerte interés entre coleccionistas de todo el mundo por su enorme valor histórico y simbólico.

El mundo del coleccionismo deportivo se prepara para un acontecimiento singular: la subasta de la primera camiseta que utilizó Lionel Messi en Rosario, cuando apenas daba sus primeros pasos en el fútbol infantil. La prenda pertenece al Club Grandoli, institución barrial donde el rosarino inició su camino deportivo a comienzos de la década del noventa.

La casaca, de origen humilde y ligada a los torneos infantiles de la ciudad, se convirtió en una pieza de enorme valor simbólico al representar el inicio de la carrera del futbolista más influyente de su generación. Su relevancia creció aún más tras ser exhibida en una reconocida producción de Netflix dedicada al mercado de los objetos de colección.

image
Lionel Messi junto a su categor&iacute;a en Abanderado Grandoli a los cinco a&ntilde;os. (Foto: Goldin Auctions)

Lionel Messi junto a su categoría en Abanderado Grandoli a los cinco años. (Foto: Goldin Auctions)

El recorrido de la camiseta también suma atractivo a la historia. Durante años permaneció resguardada por la familia de un exentrenador del club, pasando de generación en generación como un recuerdo íntimo de aquellos primeros partidos del niño que luego conquistaría el mundo del fútbol.

Aunque aún no se difundieron detalles oficiales sobre la modalidad de venta ni la fecha exacta, la expectativa es alta y se estima que podría alcanzar cifras récord. Especialistas señalan que el interés no solo responde a la figura de Messi, sino al valor que adquieren los objetos asociados a los orígenes de las grandes leyendas deportivas.

La subasta de esta camiseta vuelve a poner a Rosario en el centro de la escena internacional, al rescatar una parte fundamental de la historia personal y deportiva de Lionel Messi, y al reafirmar el creciente interés por las reliquias que marcaron el nacimiento de un ícono global.

