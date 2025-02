Cristiano Ronaldo se comparó con Lionel Messi y Diego Maradona ¿Qué dijo?

"La gente está pesada con los mil goles, pero sé que también soy culpable. No me gusta porque están desvalorizando lo que estoy haciendo. Este año estoy haciendo muchos goles y me encuentro bien, pero la gente no está valorizando mi momento. Están pensando más en cuántos goles me faltan para llegar a los 1000. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si hago 920 goles, 925 o 930, el mejor de la historia soy yo. Punto final”, aseveró.