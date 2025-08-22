viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 09:39
Propuesta.

Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales

El programa permite que más de 200 vecinos de San Salvador de Jujuy se capaciten como promotores ambientales mientras regularizan sus deudas municipales.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales

Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa impulsando el programa Promotores Ambientales, una iniciativa que permite a los vecinos regularizar deudas municipales mediante la capacitación y la participación en proyectos de cuidado ambiental.

Lee además
Recuperaron 1300 gomas en desuso en barrio Malvinas
Campaña.

Ambiente: recuperaron 1300 neumáticos en Malvinas
Trámitesy asesoramiento para vecinos Alto Comedero (Archivo)
Operativo.

Trámites y asesoramiento para vecinos de Alto Comedero: cuándo y dónde será

Actualmente, alrededor de 200 vecinos de 18 centros vecinales comenzaron su formación como promotores ambientales, distribuidos en los seis distritos inscriptos.

Capacitación y acción en los barrios

Ebelia Vargas, directora de Participación Ciudadana, explicó que el programa se lleva adelante a través de un convenio con los centros vecinales, lo que posibilita que los participantes “se capaciten en temáticas ambientales para luego aplicar ese conocimiento en acciones concretas en sus respectivos barrios”.

Además, remarcó que la finalidad es que los vecinos puedan compensar sus tasas municipales mediante diferentes prácticas ambientales, vinculadas especialmente al cambio climático.

Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales
Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales

Vecinos de San Salvador de Jujuy podrán saldar deudas capacitándose como promotores ambientales

Actividades y proyectos en marcha

La formación de los promotores incluye capacitaciones teóricas y prácticas. Según detalló Verónica Tognola, de la Dirección de Economía Circular, entre las principales acciones se encuentran:

  • Compostaje domiciliario, para transformar residuos orgánicos en abono natural y reducir la cantidad de desechos enviados a rellenos sanitarios.

  • Hoteles de insectos, estructuras que favorecen la reproducción de polinizadores, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.

  • Separación de residuos inorgánicos, promoviendo la clasificación de plásticos, papeles y cartones para fomentar el reciclaje.

  • Gestión del aceite vegetal usado, mediante un convenio con la empresa EcoAction que lo transforma en biodiesel, evitando la contaminación de cursos de agua.

Un llamado a sumarse

Tognola subrayó que todas estas prácticas promueven el consumo responsable y el trabajo comunitario puerta a puerta, aportando beneficios ambientales visibles en cada barrio.

En tanto, Vargas invitó a más vecinos a integrarse al programa y participar en la tarea de sensibilización sobre el cuidado ambiental. Los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana, ubicadas en un supermercado de la zona sur.

Una apuesta a la conciencia ambiental

Con esta iniciativa, San Salvador de Jujuy busca fortalecer la educación ambiental, mejorar la gestión de residuos y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos una alternativa para regularizar sus deudas municipales, generando un impacto positivo tanto en la comunidad como en el entorno natural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ambiente: recuperaron 1300 neumáticos en Malvinas

Trámites y asesoramiento para vecinos de Alto Comedero: cuándo y dónde será

Chicos del colegio del Huerto realizaron su promesa de cuidado del ambiente

Más de 600 vecinos fueron capacitados en oficios por el Municipio durante el primer semestre

Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur

Lo que se lee ahora
Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño en la ciudad (foto archivo).
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes video
Crimen.

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad
Cambios.

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel