lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 12:03
Sociedad.

Cuáles son los problemas más comunes entre los vecinos de Jujuy

Los conflictos más comunes entre los vecinos de San Salvador de Jujuy son los relacionados con las medianeras y la humedad, según Mediación Comunitaria.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Medianeras y humedad: los problemas más comunes entre los vecinos de San Salvador

Medianeras y humedad: los problemas más comunes entre los vecinos de San Salvador

El Departamento de Mediación Comunitaria, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, viene trabajando desde el 2020 en solucionar diferentes tipos de conflictos entre los vecinos. Problemas de humedad y medianeras, son los más comunes.

En este sentido, la Jefa del área, Cecilia Gutiérrez Sivila, explicó que la idea es que los vecinos puedan hablar y ser escuchados. “Somos un plantel de abogados mediadores, por ende, nuestros acuerdos son homologables y exigibles judicialmente”.

Sivila indicó que la mediación comunitaria “es la única que es gratuita, tiene características como la voluntariedad, es decir que, si algo no lo convence al vecino, no es una obligación”.

Cuáles son los conflictos más comunes entre vecinos

La Jefa del Departamento de Mediación Comunitaria, sostuvo que “los más habituales son los relacionados a medianeras y problemas de humedad, sobre todo en los PH. Después de ellos, hay en menor medida, los ruidos molestos, cantidad de perros, pastizales y lotes abandonados”.

Los números de las mediaciones en Jujuy

Esta área funciona desde el 2020, después de la pandemia. “Ya tenemos realzadas de forma efectiva, 700 mediaciones aproximadamente”, informó Sivila.

Otro dato importante que aportó la entrevistada es que el Departamento funciona sobre dos ejes: “uno es realizar las mediaciones y el otro es la difusión de la mediación como una herramienta de resolución de conflictos”.

Cómo se sigue trabajando en San Salvador

Cecilia Gutiérrez Sivila, dio a conocer que en este último tiempo se incrementaron las solicitudes de mediaciones. “En esta primera mitad del año ya vamos realizando 100 en total, sólo en medio turno, es decir, solamente por la mañana”.

Cómo contactarse para solicitar una mediación

Aquellas personas que estén interesadas, se pueden acercar a las oficinas del Departamento de Mediación Comunitaria que se encuentra en Jaime Fraire 541, a la vuelta de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. O bien, se pueden comunicar al número de WhatsApp: 3885851348.

“Hay un formulario que la gente puede llenar y nosotros nos comunicamos. Lo que sí es fundamental, es que nos dejen un número para llamarlos. Y otra cosa que deben tener en cuenta es que el pedido o consulta no puede ser anónimo ya que nosotros necesitamos tener los datos de la persona que solicita la mediación para poder intervenir y solucionar el conflicto. Básicamente es un servicio para no dejar sólo al vecino”, aclaró finalmente Sivila.

