miércoles 26 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de noviembre de 2025 - 09:01
Salud.

Ocho jujeños en seguimiento epidemiológico por el sarampión en Argentina

Ocho jujeños quedaron bajo control epidemiológico tras el paso de viajeros uruguayos que tuvieron sarampión y cruzaron el país desde Bolivia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Sarampión.

Sarampión.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica luego de confirmar cuatro casos de sarampión en ciudadanos uruguayos que regresaban de Bolivia y atravesaron Argentina entre el 13 y el 16 de noviembre. Durante ese trayecto hubo numerosas paradas, entre ellas varias terminales y localidades de Jujuy. En la provincia hay ocho personas identificadas que compartieron viaje o espacio con el grupo y están bajo seguimiento sanitario. No presentan síntomas y cumplen control preventivo.

Lee además
que es el sarampion y como se contagia: los puntos clave para tener en cuenta
Salud.

Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta
Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

La vigilancia se mantiene desde el momento de la alerta nacional y continuará durante el periodo de incubación de la enfermedad, estimado en quince días. Ninguna presenta fiebre, erupción o síntomas compatibles, pero se monitorea su evolución día por día.

El trayecto de los viajeros uruguayos incluyó puntos con alta circulación de personas y tránsito sostenido. Entre los lugares registrados están Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua, Fraile Pintado, Chalicán, y las terminales de Libertador, San Pedro, San Salvador, Palpalá y Perico.

El criterio sanitario aclara que no es necesario un contacto directo. Basta con compartir aire en espacios cerrados o entornos con circulación de partículas respiratorias.

Por el momento no hay casos confirmados de sarampión en Jujuy.

Sarampión.
Sarampión.

Sarampión.

Escenario nacional y regional del sarampión

En Argentina ya se confirmaron 35 casos durante el año. Si bien el país mantiene la eliminación de circulación endémica desde el año 2000, la presencia de viajeros infectados generó un refuerzo preventivo y vigilancia activa.

En la región se superaron los 11.000 casos confirmados, con fuerte presencia en Bolivia, México, Canadá, Paraguay, Perú y Brasil. La Organización Mundial de la Salud señala que la mayoría corresponde a personas sin esquema de vacunación.

Riesgo en niños

El sarampión puede ser mortal en niños pequeños. Por eso la recomendación sanitaria sostiene que deben recibir la vacuna obligatoria al año de vida y luego a los cinco años.

Jujuy alcanza un 85% de cobertura de vacunación, con proyección de llegar al 95%. Ese nivel está por encima de la media nacional y ayuda a sostener la protección comunitaria.

Qué mirar y cuándo consultar

Las señales más frecuentes incluyen fiebre alta, erupción rojiza en la piel, conjuntivitis, decaimiento, tos seca y secreción nasal.

Ante cualquier síntoma sugerente, se solicita concurrir a un centro de salud con barbijo y avisar si estuvo en transporte público o en terminales durante las fechas del viaje de riesgo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es el sarampión y cómo se contagia: los puntos clave para tener en cuenta

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Emiten alerta por sarampión en Argentina: cuál es la situación de Jujuy

En Jujuy bajaron 41% los nacimientos prematuros

Decomisan más de 100 kilos de cocaína en Jujuy

Lo que se lee ahora
el cronograma completo del carnaval 2026 en jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral.
Redes sociales.

Joven se recibió de médico pero el festejo casi termina en tragedia: el video viral

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Urgente.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en diciembre 2025

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Una gran historia de amor. video
Empatía.

La lucha de Raúl, un pedido urgente por perros callejeros de Humahuaca y un corazón que no deja de ayudar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel