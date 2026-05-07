Se viene la serie "Elle": así será la precuela de "Legalmente Rubia"

Prime Video presentó el tráiler oficial de Elle , la esperada precuela de Legalmente Rubia . La serie llegará a la plataforma de streaming el 1 de julio . De acuerdo con la sinopsis oficial , la producción retrata la vida de Elle Woods años antes de su etapa en Harvard.

Puntualmente, describe aquel momento de cuando aún no se sentía fuera de lugar en un entorno académico exigente . La historia se sitúa en 1995 , en pleno desarrollo de su etapa de secundaria , atravesando un período de cambios y desafíos propios de la adolescencia.

El adelanto exhibe la aparente perfección de su rutina cotidiana , hasta que su padre le comunica una información que altera por completo su realidad: la familia tendrá que trasladarse de Los Ángeles a Seattle . En este escenario, la protagonista se enfrenta tanto a opositores como a nuevas dificultades que funcionan como un anticipo de lo que experimentará más adelante en su vida universitaria.

La serie Elle propone un viaje al pasado para explorar la adolescencia de Elle Woods antes de su llegada a Harvard.

“ A pesar de todo , Elle utiliza a su familia como su guía y fortalece aún más el vínculo con su madre, demostrando que pueden superar cualquier obstáculo que la vida les ponga enfrente siempre que se tengan la una a la otra. Con cada desafío que enfrenta, Elle se acerca más a la versión de Elle Woods que todos conocemos y amamos hoy”, señala la sinopsis de Prime Video .

Lexi Minetree asume el reto de interpretar a una versión joven del icónico personaje.

Una nueva Elle Woods

En esta oportunidad, la actriz Reese Witherspoon abandona el papel protagónico para asumir un rol detrás de cámara como productora. De acuerdo con lo que explicó en una entrevista, la serie Elle nació a partir de su curiosidad por profundizar en una etapa anterior de ese personaje. “Vi esa serie de Merlina Addams y pensé: ‘Deberíamos hacer a Elle Woods en la secundaria’, porque quería ver quién era antes de la universidad, antes de la escuela de derecho”.

Al momento de presentar el proyecto en 2024, la actriz Reese Witherspoon expresó que el objetivo era que el público pudiera descubrir cómo Elle Woods atravesó su adolescencia, manteniendo su sello personal, su ingenio y su particular forma de ver el mundo, de un modo que solo ese personaje podría hacerlo. “¿Qué podría ser mejor que eso?”, planteó en aquella ocasión.

El teaser presenta a una joven Elle Woods en la secundaria, con su característico optimismo frente a nuevos desafíos.

La encargada de tomar el relevo fue Lexi Minetree, de 25 años, seleccionada luego de un casting abierto que convocó a miles de aspirantes. “Lexi simplemente destacó. En el momento en que la vimos, lo sentimos. Fue algo muy mágico”, aseguró la productora Lauren Neustadter en declaraciones difundidas por la revista ELLE magazine.

De acuerdo con la información difundida por la revista ELLE magazine, Lexi Minetree preparó su audición para interpretar a Elle Woods recreando el icónico video de ingreso a Harvard que forma parte de la película original. Esa interpretación terminó captando la atención del equipo creativo del proyecto. Además, la actriz realizó un trabajo de análisis minucioso del personaje, con el objetivo de construir una versión fiel a su personalidad y esencia.

Por otra parte, el reparto suma a June Diane Raphael en el rol de la madre de Elle, mientras que Tom Everett Scott interpreta a su padre. En esta nueva producción, la historia profundiza y expande la participación de ambos personajes en comparación con lo mostrado en la película original.

La serie amplía el universo familiar del personaje con mayor desarrollo de sus padres.

Así es el elenco completo de la precuela de Legalmente Rubia

El elenco se completa con las incorporaciones de Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker, quienes interpretan personajes de aparición recurrente a lo largo de la serie.

En el plano creativo, la producción fue desarrollada por Laura Kittrell, que además comparte el rol de showrunner junto a Caroline Dries. En la producción ejecutiva también participan Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Marc Platt y Amanda Brown. La dirección de los episodios iniciales está a cargo de Jason Moore.

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El rodaje dio inicio en abril de 2025. Antes incluso de su debut, Prime Video confirmó oficialmente la renovación del proyecto para una segunda temporada. Esa nueva entrega de episodios tiene previsto comenzar su filmación durante la primavera de este mismo año. Por otro lado, Elle, la serie precuela de Legalmente Rubia, tiene programado su estreno para el 1 de julio.