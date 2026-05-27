El Colegio Secundario N°9 Olga Aredez presentó oficialmente a las 37 candidatas que participarán de la elección reina 2026, una de las instancias más esperadas por la comunidad educativa en el camino hacia una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Embed - FNE 2026: el Olga Aredez presentó a sus 37 candidatas
La elección se realizará el 5 de junio, desde las 21 horas, en Bankat, donde estudiantes, familias y docentes acompañarán a las jóvenes que representarán a sus cursos durante una noche especial.
Las candidatas del Colegio Olga Aredez
La institución presentó a las estudiantes que buscarán convertirse en la nueva representante del colegio. Las candidatas son:
- Abila Cielo
- Mia Mendoza
- Florencia Domínguez
- Julieta Llanos
- Yamila Fierro
- Mara Sánchez
- Melani Muños
- Morena Mallon
- Antonella Gomes
- Celeste Rodríguez
- Evangelina Baldivieso
- Valentina Vera
- Valentina Flores
- Camila Quipildor
- Brisa Gainza
- Nayre Soto
- Estefanía Cayo
- Ariadna Condori Colqui
- Mara Zurita
- Martina Paz
- Rosario González
- Nicol Quiñones
- Gudalupe Lopez
- Guillermina Rojas
- Morena Cañari
- Juliana Contreras
- Luciana Choque
- Camila Díaz
- Abigail Barrios
- Ana Velasquez
- Agustina Patagua
- Rocío Sánchez
- Daiana Flores
- Tamara Garay
- Carolina Clemente
- Luisina Chamorro
- Gisel Berasay
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
- 30 de mayo: Colegio FASTA
- 5 de junio: Colegio Olga Aredez
- 12 de junio: Colegio Santa Teresita
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