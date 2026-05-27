Candidatas Olga Aredez.

El Colegio Secundario N°9 Olga Aredez presentó oficialmente a las 37 candidatas que participarán de la elección reina 2026, una de las instancias más esperadas por la comunidad educativa en el camino hacia una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Embed - FNE 2026: el Olga Aredez presentó a sus 37 candidatas La elección se realizará el 5 de junio, desde las 21 horas, en Bankat, donde estudiantes, familias y docentes acompañarán a las jóvenes que representarán a sus cursos durante una noche especial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las candidatas del Colegio Olga Aredez La institución presentó a las estudiantes que buscarán convertirse en la nueva representante del colegio. Las candidatas son:

Abila Cielo

Mia Mendoza

Florencia Domínguez

Julieta Llanos

Yamila Fierro

Mara Sánchez

Melani Muños

Morena Mallon

Antonella Gomes

Celeste Rodríguez

Evangelina Baldivieso

Valentina Vera

Valentina Flores

Camila Quipildor

Brisa Gainza

Nayre Soto

Estefanía Cayo

Ariadna Condori Colqui

Mara Zurita

Martina Paz

Rosario González

Nicol Quiñones

Gudalupe Lopez

Guillermina Rojas

Morena Cañari

Juliana Contreras

Luciana Choque

Camila Díaz

Abigail Barrios

Ana Velasquez

Agustina Patagua

Rocío Sánchez

Daiana Flores

Tamara Garay

Carolina Clemente

Luisina Chamorro

Gisel Berasay Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo y junio, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 29 de mayo: Colegio Los Lapachos

30 de mayo: Colegio FASTA

5 de junio: Colegio Olga Aredez

12 de junio: Colegio Santa Teresita

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