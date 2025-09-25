Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en octubre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.

Se dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre 2025 , que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre . Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el miércoles 1 de septiembre , jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas , el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos .

Importante. Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

Eventos. ¡Ya tiene fecha! El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.