Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en octubre 2025

Se dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre 2025, que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre. Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el miércoles 1 de septiembre, jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas, el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos.
Sábado 4 de octubre de 2025
- Organismos Descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
Cronograma de pagos en Jujuy
