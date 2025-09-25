Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en octubre 2025

Cronograma de pagos de Jujuy.

El Gobierno provincial dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de septiembre 2025, que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre. La medida alcanza a todos los sectores de la administración pública y establece las fechas en que cada área podrá acceder a la acreditación de sus haberes.

En este marco, se informó que los trabajadores municipales recibirán su pago el jueves 2 de octubre, jornada en la que también se completará el turno la Administración Central, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública Miércoles 1 de octubre de 2025 Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Jueves 2 de octubre de 2025 Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Viernes 3 de octubre de 2025 Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Sábado 4 de octubre de 2025 Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Cronograma de pagos en Jujuy

