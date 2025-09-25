jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 11:43
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en octubre 2025

Se desarrolla el cronograma de pagos para los empleados estatales y ya está confirmado cuándo cobrarán los municipales en octubre 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cronograma de pagos de Jujuy.

Cronograma de pagos de Jujuy.

El Gobierno provincial dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de septiembre 2025, que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre. La medida alcanza a todos los sectores de la administración pública y establece las fechas en que cada área podrá acceder a la acreditación de sus haberes.

Importante.

En este marco, se informó que los trabajadores municipales recibirán su pago el jueves 2 de octubre, jornada en la que también se completará el turno la Administración Central, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano.

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública

Miércoles 1 de octubre de 2025

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Jueves 2 de octubre de 2025

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Viernes 3 de octubre de 2025

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Sábado 4 de octubre de 2025

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios
Cronograma de pagos en Jujuy
Cronograma de pagos en Jujuy.

Cronograma de pagos en Jujuy.

