Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los municipales en octubre 2025

El Gobierno provincial dio a conocer de manera oficial el cronograma de pagos correspondiente al mes de septiembre 2025, que se desarrollará entre el miércoles 1 y el sábado 4 de octubre. La medida alcanza a todos los sectores de la administración pública y establece las fechas en que cada área podrá acceder a la acreditación de sus haberes.
En este marco, se informó que los trabajadores municipales recibirán su pago el jueves 2 de octubre, jornada en la que también se completará el turno la Administración Central, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano.
Viernes 3 de octubre de 2025
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
Sábado 4 de octubre de 2025
- Organismos Descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
Cronograma de pagos en Jujuy
