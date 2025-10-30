jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 13:19
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 30 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, jueves 30 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 20 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 30 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3018 - 18 La Sangre

Los números ganadores:

  1. 3018

  2. 5520

  3. 3068

  4. 9339

  5. 1833

  6. 5016

  7. 2096

  8. 6710

  9. 0013

  10. 2740

  11. 0745

  12. 6061

  13. 5277

  14. 3196

  15. 3954

  16. 5615

  17. 8020

  18. 3027

  19. 9133

  20. 1979

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 7491 - 91 El Excusado

Todos los números ganadores:

  1. 7491

  2. 3917

  3. 5855

  4. 3705

  5. 8205

  6. 7906

  7. 3360

  8. 7729

  9. 5095

  10. 0703

  11. 4925

  12. 5367

  13. 7571

  14. 7985

  15. 6768

  16. 8141

  17. 3966

  18. 6984

  19. 1339

  20. 5201

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 29 de octubre

Lo que se lee ahora
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos. video
Jujuy.

Hoy empieza la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Avenisa Savio - Imagen alusiva
Policiales.

Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

Imagen ilustrativa. 
EJESA.

Este jueves habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Atributoa Bordo de SUBE 
Herramienta.

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel