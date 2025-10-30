Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 30 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, jueves 30 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, jueves 30 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 3018 - 18 La Sangre
-
3018
-
5520
-
3068
-
9339
-
1833
-
5016
-
2096
-
6710
-
0013
-
2740
-
0745
-
6061
-
5277
-
3196
-
3954
-
5615
-
8020
-
3027
-
9133
-
1979
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 7491 - 91 El Excusado
Todos los números ganadores:
-
7491
-
3917
-
5855
-
3705
-
8205
-
7906
-
3360
-
7729
-
5095
-
0703
-
4925
-
5367
-
7571
-
7985
-
6768
-
8141
-
3966
-
6984
-
1339
-
5201
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
