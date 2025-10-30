Cada vez más familias argentinas se endeudan para hacer compras en el supermercado

Un informe publicado por el Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que una parte creciente de los hogares argentinos está recurriendo al endeudamiento para afrontar compras básicas en el supermercado , productos de higiene y artículos de primera necesidad.

Según el análisis, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la participación del crédito en las transacciones de supermercado pasó del 39 % al 45 %. Al mismo tiempo, el uso de tarjetas de débito cayó del 34 % al 26 %, y el efectivo del 20 % al 16 %. Las billeteras virtuales, en cambio, aumentaron su participación del 7 % al 13 %.

El informe subraya que esta dinámica no sólo revela un cambio en los medios de pago, sino también una mayor vulnerabilidad de los hogares :

Las ventas en autoservicios mayoristas y supermercados siguen por debajo de niveles: los mayoristas presentan una contracción acumulada de ~21 % y los supermercados una baja cercana al 9 %.

La morosidad en el crédito al consumo se disparó un 147 %, pasando del 2,5 % al 6,2 % entre diciembre de 2023 y julio de 2025.

El avance del crédito se da en paralelo a la caída de otros medios de pago. En el mismo período, la tarjeta de débito descendió del 34% al 26%, mientras que el uso de efectivo se redujo del 20% al 16%. En contrapartida, las billeteras virtuales duplicaron su participación, al pasar del 7% al 13%.

“Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales. Además, se observa un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo. El indicador aumentó un 147%”, señaló el informe del Centro RA.

El estudio advirtió que el aumento del crédito no solo refleja una mayor dependencia del financiamiento, sino también dificultades crecientes para cumplir con los pagos. En ese contexto, el reporte relacionó la tendencia con el deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas cayeron un 4,2% en septiembre, lo que, junto con el aumento del endeudamiento y de la morosidad, muestra “el agotamiento de la capacidad de compra de las familias y la debilidad del mercado interno”.