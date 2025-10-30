jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 16:43
Economía.

Cada vez más familias argentinas se endeudan para hacer compras en el supermercado

Un informe de la UBA revela que el uso del crédito para consumir en supermercados aumentó, mientras el efectivo y la tarjeta de débito retrocedieron.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto iustrativa.

Según el análisis, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la participación del crédito en las transacciones de supermercado pasó del 39 % al 45 %. Al mismo tiempo, el uso de tarjetas de débito cayó del 34 % al 26 %, y el efectivo del 20 % al 16 %. Las billeteras virtuales, en cambio, aumentaron su participación del 7 % al 13 %.

El informe subraya que esta dinámica no sólo revela un cambio en los medios de pago, sino también una mayor vulnerabilidad de los hogares:

  • El endeudamiento crece al financiar consumos básicos.

  • La morosidad en el crédito al consumo se disparó un 147 %, pasando del 2,5 % al 6,2 % entre diciembre de 2023 y julio de 2025.

  • Las ventas en autoservicios mayoristas y supermercados siguen por debajo de niveles: los mayoristas presentan una contracción acumulada de ~21 % y los supermercados una baja cercana al 9 %.

En términos anuales, la facturación en supermercados desaceleró mejora.
Ventas en supermercados.

El avance del crédito se da en paralelo a la caída de otros medios de pago. En el mismo período, la tarjeta de débito descendió del 34% al 26%, mientras que el uso de efectivo se redujo del 20% al 16%. En contrapartida, las billeteras virtuales duplicaron su participación, al pasar del 7% al 13%.

“Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales. Además, se observa un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo. El indicador aumentó un 147%”, señaló el informe del Centro RA.

El estudio advirtió que el aumento del crédito no solo refleja una mayor dependencia del financiamiento, sino también dificultades crecientes para cumplir con los pagos. En ese contexto, el reporte relacionó la tendencia con el deterioro del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas cayeron un 4,2% en septiembre, lo que, junto con el aumento del endeudamiento y de la morosidad, muestra “el agotamiento de la capacidad de compra de las familias y la debilidad del mercado interno”.

