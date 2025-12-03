jueves 04 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 21:34
País.

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

En un encuentro con economistas y referentes del sector financiero, Javier Milei defendió su modelo económico, reivindicó la emisión cero y afirmó que fue elegido “para resolver problemas”.

Federico Franco
Milei aseguró que su administración llegó al poder para encarar de lleno la crisis estructural del país: “A mí me contrataron para resolver problemas. Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato”.

El Presidente también admitió que los argentinos siguen formándose expectativas mirando el comportamiento del dólar, pero afirmó que no lo considera un obstáculo: “No me quejo de eso, es parte de cómo funciona la economía en Argentina”.

Críticas a los modelos económicos tradicionales

Milei ratificó que su Gobierno mantiene una política de emisión monetaria cero, a la que consideró clave para estabilizar la economía. Sostuvo que el mayor desafío del país son las “expectativas” y cuestionó a economistas y consultores: “Los consultores son como el oráculo de Delfos: dan consejos, pero no toman decisiones”.

El Presidente también remarcó que gran parte del análisis económico actual utiliza modelos “arbitrarios o incompletos” y cargó contra el enfoque de economistas que, según él, simplifican la realidad argentina: “Un sistema de ecuaciones no es un modelo de equilibrio general. Sospecho que de equilibrio general no saben nada”.

Para defender su política cambiaria, Milei comparó la situación actual con la de la gestión de Mauricio Macri, asegurando que el expresidente “nunca hizo el ajuste fiscal” y que su administración corrigió el déficit solo con endeudamiento. “Nosotros pusimos en caja el Tesoro en un solo mes luego de 123 años”, afirmó.

image

El mandatario subrayó que su gobierno logró equilibrio fiscal y que el ligero déficit en cuenta corriente se explica por el aumento de la inversión. Señaló además que ignorar la importancia del equilibrio fiscal es “dejar de lado el origen de todas las crisis de los últimos 123 años".

Tipo de cambio, expectativas y shocks externos

Milei sostuvo que el tipo de cambio real tiende a apreciarse cuando un país mantiene orden fiscal y políticas estables. También apuntó contra el “riesgo electoral doméstico”, al que calificó como “riesgo kuka”.

Advirtió que es imposible predecir el tipo de cambio real sin contemplar cientos de variables institucionales y culturales, y criticó la “fatal arrogancia” de quienes creen tener ese nivel de conocimiento.

Reformas, recortes y rol del Estado

El Presidente recordó que su plan incluyó una fuerte reducción del gasto público, que —según detalló— permitió bajar el gasto en un 30% y abrir la puerta a una economía más estable. Cuestionó además las bandas cambiarias tradicionales y adelantó que su administración seguirá aplicando emisión cero.

En otro pasaje, Milei describió parte del proceso de estabilización como “una breve temporada en el infierno”, aludiendo al período de mayor tensión financiera: “No sólo estábamos en la silla eléctrica, sino que había gente tocando los botones.”

Finalmente, defendió su liderazgo político y la importancia de los comicios del 26 de octubre, al asegurar que el resultado obtenido “hubiera sido un triunfo en primera vuelta” en una elección presidencial.

