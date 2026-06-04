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4 de junio de 2026 - 16:37
Jujuy.

Realizaron la "Marcha del Ruido" en Casabindo para alentar a la Selección Argentina

Con bombos, cánticos y banderas celestes y blancas, estudiantes de la Escuela N°270 y del Colegio N°19 vivieron una jornada llena de espíritu mundialista.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Marcha del Ruido.

Marcha del Ruido.

La localidad de Casabindo, en el departamento de Cochinoca, se llenó de entusiasmo y pasión mundialista con la tradicional Marcha del Ruido, realizada a pocos días del inicio del Mundial 2026.

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La actividad fue organizada desde el área de Educación Física y tuvo como objetivo alentar a la Selección Argentina, además de contagiar el espíritu deportivo en toda la comunidad.

Una jornada con espíritu mundialista

marcha del ruido casabindo

Los protagonistas fueron los alumnos de nivel primario de la Escuela N°270, quienes articularon la propuesta junto a estudiantes de secundaria del Colegio N°19.

Durante la mañana, las calles de Casabindo se llenaron de bombos, cánticos y banderas celestes y blancas, en una actividad recreativa y participativa que reunió a distintas generaciones escolares.

Casabindo hizo vibrar su pasión por Argentina

La Marcha del Ruido permitió que los estudiantes compartieran una jornada de integración, alegría y acompañamiento a la Selección Argentina.

Entre canciones, colores patrios y entusiasmo, la comunidad educativa reflejó la pasión argentina por el fútbol y se sumó al clima mundialista que ya se vive en todo el país.

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