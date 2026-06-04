¿Cuánto sale viajar a Kansas para ver el debut de la selección argentina en el Mundial 2026?

Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver el primer partido de la Selección en el Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya está en marcha, y numerosos fanáticos evalúan costos y alternativas para acompañar al equipo desde el 16 de junio en Kansas City . El encuentro inaugural frente a Argelia , que se disputará en el Arrowhead Stadium , ya comenzó a mover el mercado turístico .

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Actualmente, las propuestas disponibles parten de los 1.755 dólares sin pasajes aéreos y pueden superar los 4.990 dólares cuando incluyen ubicaciones preferenciales y servicios adicionales , en un escenario que amplió considerablemente la variedad de opciones durante las últimas semanas.

Miles de argentinos buscan estar presentes en Kansas City para el debut de la Selección ante Argelia, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium.

Gran parte de las propuestas que hoy ofrecen las agencias se basan en un formato estándar: incluyen entre dos y tres noches de hospedaje en la ciudad donde se disputa el encuentro, el acceso al estadio y servicios de asistencia o acompañamiento para los viajeros durante su estadía.

Sin embargo, varios de los gastos más importantes suelen quedar excluidos del paquete. Entre ellos aparecen los pasajes aéreos internacionales, los traslados, al aeropuerto y desde allí al alojamiento, las comidas y las cargas impositivas, rubros que pueden incrementar considerablemente el presupuesto final del viaje.

Entre las alternativas disponibles figura la de una agencia del norte del conurbano bonaerense, que comercializa un programa para presenciar el partido entre Argentina y Argelia desde USD 1.755 por pasajero en habitación doble. La propuesta contempla dos noches de alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido, una entrada de categoría 3 ubicada detrás de los arcos y asistencia permanente en destino.

Los paquetes sin vuelo incluyen entre dos y tres noches en hoteles de tres o cuatro estrellas en la ciudad sede.

El paquete no contempla los pasajes aéreos ni los traslados. Además, quienes deseen viajar sin acompañante deberán abonar un adicional, cuyo valor será informado por la empresa al momento de la contratación.

Otra empresa del sector presentó propuestas para el mismo encuentro con valores que comienzan en USD 3.990. Ese plan incluye tres noches de alojamiento en un hotel de tres estrellas y una entrada categoría 2. Para quienes buscan una ubicación preferencial dentro del estadio, el costo asciende a USD 4.990 con ticket categoría 1, sin contemplar impuestos ni otros cargos complementarios.

A su vez, una reconocida plataforma de turismo llegó a comercializar paquetes sin pasaje aéreo para el partido que se disputará en Kansas. La opción partía de USD 3.877 más impuestos e incluía tres noches en un hotel de cuatro estrellas, acceso al estadio con entrada categoría 3, traslados al encuentro, asistencia al viajero y acompañamiento de un representante de CVC Corp Argentina durante toda la experiencia. No obstante, esa propuesta ya no se encuentra disponible debido a que agotó sus cupos.

El vuelo internacional desde Buenos Aires representa uno de los mayores costos del viaje y puede promediar los USD 1.400, según relevamientos previos al inicio del torneo.

Todavía se encuentran disponibles propuestas para acompañar a la Selección Argentina en sus encuentros frente a Austria y Jordania. En ambos casos, los valores iniciales se ubican en torno a los USD 2.739 por pasajero.

Las opciones contemplan tres noches de hospedaje, acceso al estadio con entrada categoría 3, traslados entre el hotel y el partido, asistencia al viajero y acompañamiento en destino. No obstante, los pasajes aéreos desde Argentina no están incluidos en la tarifa. Quienes lo deseen pueden incorporarlos de manera independiente, con costos adicionales que oscilan entre USD 447 y USD 1.264 para el viaje de ida y vuelta, según la sede elegida.

El vuelo, el gran peso del presupuesto

Para quienes aún no hayan definido cómo viajar, el pasaje aéreo suele representar el gasto más impredecible y, en numerosos casos, el de mayor peso dentro del presupuesto total. Actualmente, una propuesta que incluye vuelo de ida y vuelta desde Buenos Aires con escala y una noche de alojamiento en Kansas City, pero sin ticket para el partido, ronda los $2.996.202, equivalentes a unos USD 2.100 según la cotización de referencia.

Cuánto cuesta viajar a Kansas para ver el primer partido de la Selección en el Mundial 2026.

De todos modos, estos valores pueden modificarse de manera considerable de acuerdo con la disponibilidad existente y la anticipación de reserva.

El interés por viajar a Estados Unidos mostró un fuerte crecimiento en los últimos meses. Ciudades como Dallas y Miami experimentaron aumentos de entre el 28% y el 36% en las consultas y reservas, una tendencia impulsada principalmente por los partidos que disputará la Selección Argentina.

De acuerdo con datos aportados por una importante plataforma de turismo, el calendario del equipo nacional generó un notable movimiento en la demanda. Además, la empresa brinda alternativas de financiación en cuotas, tanto en pesos como en dólares, para facilitar la planificación del viaje.

Al mismo tiempo, en la antesala del certamen se observó una reducción en los valores de los pasajes aéreos y de los tickets para los partidos. Según registros de la plataforma Ticketdata.com, los precios de reventa para encuentros de la fase inicial descendieron al menos un 30% durante el último mes.

Con el debut de la Selección ante Argeliaen el horizonte, las agencias de turismo ofrecen una variedad de opciones, con mucha variedad en los precios.

Dentro del mercado secundario, las ubicaciones más accesibles para el duelo entre Argentina y Argelia se ofrecían entre USD 970 y USD 1.250. En contraste, las butacas de mayor nivel, correspondientes a la categoría 1, superaban los USD 1.700.

La opción de base en México

Una de las tendencias que marca una diferencia respecto de otras Copas del Mundo es la creciente elección de paquetes turísticos con estadía en la Riviera Maya. Numerosos simpatizantes argentinos decidieron instalarse en complejos all inclusive de México y viajar desde allí a los encuentros de la Selección, una alternativa que les permite combinar vacaciones de playa con fútbol y, en muchos casos, reducir gastos frente a una permanencia prolongada en ciudades estadounidenses.

Desde una empresa turística asociada a los viajes del conjunto nacional señalaron que ya superan los 800 pasajeros confirmados en distintos programas para acompañar al equipo durante la competencia. Además, informaron que ampliaron su operativo con alrededor de 50 colaboradores enfocados exclusivamente en la gestión de pasajes, hospedajes, tickets para los partidos y asistencia integral en cada destino.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se acerca.

Desde la empresa explicaron que una gran parte de los aficionados suele definir su viaje cuando la competencia está a punto de comenzar, una conducta que provoca un marcado incremento en las contrataciones durante las semanas previas al inicio del certamen.

El precio de las entradas, una de las variables más difíciles de prever

Un estudio elaborado por Focus Market y Naranja X estimó que un simpatizante que desee asistir a los tres encuentros de la fase inicial deberá desembolsar alrededor de USD 7.850 para concretar la experiencia completa.

Según el detalle del estudio, el presupuesto incluye cerca de USD 840 destinados a las entradas, unos USD 4.100 para cubrir diez noches de alojamiento con desayuno, alrededor de USD 1.610 en comidas y gastos cotidianos, además de entre USD 1.300 y USD 1.450 para traslados y vuelos internos dentro de la región. A estos montos debe sumarse el pasaje internacional desde Argentina, que en marzo había sido calculado en aproximadamente USD 1.400 para un viaje con base en Miami.

La mayoría de los paquetes disponibles en el mercado apuntan a un esquema básico.

Al analizar el esfuerzo económico necesario, el informe concluyó que una persona asalariada en Argentina necesita destinar, en promedio, el equivalente a once ingresos mensuales netos para afrontar los costos de asistir a los tres encuentros de la fase de grupos.

Más allá de las opciones de agencias, quienes decidan organizar el viaje por su cuenta deben lidiar con la volatilidad del mercado de tickets. Para esta edición, la FIFA incorporó un esquema de precios variables, donde las entradas pueden encarecerse o abaratarse en función de la demanda en tiempo real. A esto se suma la habilitación de una plataforma oficial de reventa, que opera con una comisión del 15% aplicada tanto a compradores como a vendedores.

Según un informe de The Economist, el valor medio de las entradas para los encuentros de la fase de grupos se ubicó en torno a los USD 200 en la tarifa inicial fijada por la FIFA. Sin embargo, el comportamiento del mercado secundario en la previa del torneo mostró una dinámica muy diferente a la esperada.

Cuánto sale viajar a Kansas para ver el primer partido de la Selección en el Mundial 2026.

Si bien en el último mes los precios de reventa para el partido inaugural registraron una caída superior al 30%, todavía continúan significativamente por encima de los valores oficiales establecidos originalmente.