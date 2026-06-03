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3 de junio de 2026 - 11:47
Deportes.

Una super computadora anticipó el posible campeón del Mundial 2026 y ubicó a Argentina en el ranking

A través de un sistema de simulaciones, el modelo estadístico definió a los principales candidatos al título. La Albiceleste aparece entre los favoritos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
A días del comienzo del Mundial 2026, las proyecciones sobre quién será el próximo campeón se multiplican.

A días del comienzo del Mundial 2026, las proyecciones sobre quién será el próximo campeón se multiplican.

A días del comienzo del Mundial 2026, las proyecciones sobre quién será el próximo campeón se multiplican. En ese marco, una super computadora ubicó a España como la principal favorita para quedarse con el título el 19 de julio, con un 16,1% de probabilidades, por encima de Francia (13%) y Inglaterra (11,2%).

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Estos datos se sustentan en la última actualización de las simulaciones de Opta Analysts. En ese ranking predictivo, la vigente campeona Argentina aparece en el cuarto lugar con un 10,4%.

La Albiceleste es una de las favoritas, aunque no figura en lo más alto de este ranking.

Argentina consolida su condición de candidata y Brasil pierde terreno

Al mismo tiempo, la Argentina muestra probabilidades relevantes de avanzar en el torneo: supera el 45% de chances de alcanzar los cuartos de final, más del 30% de llegar a semifinales y alrededor del 18% de disputar el partido decisivo.

El modelo también recortó de manera significativa las expectativas sobre Brasil: luego de haber sido el principal candidato en la proyección previa a 2022, hoy queda fuera del top cinco y se ubica en el sexto puesto, con algo más del 6% de probabilidad de consagración. Por encima aparecen Portugal, en el quinto lugar con un 7%, y Alemania, que ocupa la séptima posición con un 5,1%.

Para llegar a esos resultados, la supercomputadora realiza aproximadamente 10.000 simulaciones de escenarios posibles. Dentro de ese conjunto de proyecciones, en el 35,9% de los casos el campeón termina siendo una selección que nunca antes logró consagrarse en el torneo.

Una supercomputadora predijo quién ganará el Mundial 2026 y tiemblan los apostadores.

Opta Analysts también respalda su metodología con antecedentes recientes: en el Mundial de Clubes 2025, su sistema había señalado a Chelsea como el principal favorito, y finalmente el equipo terminó levantando el trofeo.

Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones.

Simulación masiva, aciertos previos y margen de error

A la vez, el modelo reconoce algunos desaciertos en sus predicciones. En 2022 había ubicado a Brasil como candidato principal y, más recientemente, tampoco acertó en la Premier League, donde proyectó a Liverpool como campeón, pero el título acabó en manos de Arsenal.

Es importante recordar que España, único campeón mundial en Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, hará su estreno el 15 de junio en Atlanta ante Cabo Verde, dentro del Grupo H, donde también compite con Uruguay y Arabia Saudita.

En tanto, Francia buscará dominar su zona, que además integran Senegal, Irak y Noruega, selección que aparece dentro del top 10 con un 3,5% de probabilidades, incluso por encima de combinados como Bélgica, Marruecos, Uruguay y Croacia.

Supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones.

Por su parte, el 17 de junio será el turno de Inglaterra en el Grupo L, en uno de los duelos más destacados de la fase inicial, cuando se enfrente a Croacia en Dallas. Además, compartirá zona con Ghana y Panamá. En paralelo, Argentina aspira a quedarse con el primer puesto del Grupo J, en el que se medirá con Argelia, Austria y Jordania. Por último, Brasil buscará imponer su jerarquía en su grupo frente a Marruecos, Escocia y Haití.

Las predicciones de la supercomputadora de Opta en el Mundial 2026

  • España (16.1%)
  • Francia (13%)
  • Inglaterra (11.2%)
  • Argentina (10.4%)
  • Portugal (7%)
  • Brasil (6.6%)
  • Alemania (5.1%)
  • Países Bajos (3.6%)
A poco del inicio del Mundial 2026, las predicciones sobre el futuro campeón están a la orden del día.
  • Noruega (3.5%)
  • Bélgica (2.4%)
  • Colombia (2.1%)
  • Marruecos (1.9%)
  • Uruguay (1.7%)
  • Suiza (1.7%)
  • Croacia (1.6%)
  • Ecuador (1.4%)
  • Japón (1.2%)
  • Estados Unidos (1.2%)
  • Senegal (1%)
  • México (1%)

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