Mundial 2026: los jugadores que la AFA incluyó como respaldo de los 26 convocados

Los jugadores que la AFA incluyó como respaldo además de los 26 convocados por Scaloni.

La AFA incluyó a 35 futbolistas en la lista preliminar presentada para el Mundial que se disputará en Estados Unidos. Esto significa que, además de los 26 convocados, hay nueve jugadores que permanecen como alternativas ante cualquier eventualidad, tal como ocurrió en la previa de Qatar 2022.

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El cuerpo técnico evaluará de cerca la evolución física de cada integrante del plantel para asegurarse de que todos lleguen en óptimas condiciones al debut. Mientras tanto, y como resguardo ante cualquier imprevisto, la AFA dejó en alerta a un grupo de futbolistas que continúa entrenándose y aguardando una posible convocatoria de último momento.

Dentro de esa lista de nueve “bloqueados” están Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River).

Beltrán, Capaldo, Giay y Aranda integran ese grupo de futbolistas que todavía podrían ser incluidos en la nómina oficial. Junto a ellos también fueron considerados los jóvenes Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Joaquín Freitas (River).

Según la normativa de la FIFA, los equipos pueden efectuar cambios en la lista por lesiones graves o enfermedades hasta 24 horas antes de su primer partido en el Mundial. Para los arqueros, en cambio, existe una excepción que permite su reemplazo por causas de fuerza mayor en cualquier instancia de la fase final.

Además, la normativa también establece que los eventuales reemplazantes deben integrar la lista preliminar de 55 nombres confeccionada por Scaloni. Por eso, el cuerpo técnico mantiene margen de maniobra hasta el 15 de junio, apenas 24 horas antes del estreno frente a Argelia en Kansas City.

Sin embargo, más allá de la confianza en el plantel elegido, en el cuerpo técnico consideran indispensable contar con alternativas ante cualquier imprevisto. Por eso, mantienen bajo seguimiento a otros nueve futbolistas que podrían ser convocados en caso de que alguno de los integrantes de la lista definitiva no llegue en condiciones físicas o futbolísticas.

Cómo están los lesionados de la Selección argentina a pocos días del Mundial

Dentro de la nómina que trabaja bajo el mando de Lionel Scaloni hay jugadores que preocupan porque arrastran lesiones y molestias.

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Lionel Messi, capitán y líder de la Selección, pidió el cambio en el duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union por una sobrecarga muscular. Su salida del partido fue por precaución por una "fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo", según informaron oficialmente Las Garzas.

Su regreso a la rutina habitual con el grupo sería inminente, pero el cuerpo técnico analiza no arriesgarlo en el encuentro preparatorio ante Honduras del próximo sábado.

Tras el título obtenido con Aston Villa en la UEFA Europa League, Emiliano Martínez confirmó que padeció una pequeña fractura en el dedo anular derecho durante el calentamiento. El arquero argentino llega con lo justo en su recuperación y quedará al margen de los amistosos.

Gonzalo Montiel, al igual que Nahuel Molina, sufrió un desgarro, en su caso en el cuádriceps izquierdo. El lateral ya se encuentra recuperado y, en principio, no correría riesgos su presencia en el debut mundialista.

Por su parte, Lisandro Martínez había sufrido una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, pero ya la dejó atrás. El defensor completó la recuperación de manera exitosa y disputó los 90 minutos de los últimos tres partidos con Manchester United sin inconvenientes.

Nico González, delantero del Atlético de Madrid, sufrió un desgarro durante un entrenamiento a fines de abril y se perdió el tramo decisivo de la temporada con el conjunto colchonero, por lo que también arriba al Mundial con escasa continuidad.

Nico Paz, quien juega en el Como de Italia, sufre una pequeña fisura en el borde de la rodilla; aunque todavía no está al ciento por ciento, el dolor ya desapareció.

Thiago Almada arrastra una sobrecarga muscular producto de la acumulación de la fatiga durante la temporada con el Atlético de Madrid. De no mediar inconvenientes, entrenará con normalidad con la Selección.

El último jugador en sumarse a esta nómina fue el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes. Durante los movimientos precompetitivos del encuentro ante Universidad Católica por la CONMEBOL Libertadores, el volante sufrió una molestia que posteriormente derivó en un desgarro en el isquiotibial derecho.

Aunque está realizando un tratamiento para llegar al debut mundialista, no estará en los amistosos de la Selección y hasta podría perderse el primer partido ante Argelia.