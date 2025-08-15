Hoy será el Toreo de la Vincha en Casabindo: cómo llegar, horarios y todos los detalles

Toreo de la Vincha en Casabindo

Cada agosto, el pueblo de Casabindo se convierte en el corazón de una de las celebraciones más esperadas por jujeños y visitantes: la Fiesta en honor a la Virgen de la Asunción y este viernes 15 de agosto se llevará adelante su momento más vibrante con el Toreo de la Vincha.

Virgen de la Asunción. Jujuy celebra una nueva edición del Toreo de la Vincha en Casabindo

Virgen de la Asunción. Cuándo es el Toreo de la Vincha en Casabindo

Allí, lugareños y turistas se congregan para presenciar esta singular corrida sin sangre, donde el objetivo es quitarle al toro una vincha adornada con monedas de plata, que luego es ofrendada a la Virgen.

La festividad no solo incluye la ceremonia litúrgica, sino también expresiones culturales y tradiciones prehispánicas, como las ofrendas a la Pachamama, música, danzas y coloridas vestimentas que transforman a Casabindo en un escenario de devoción y celebración.

Cronograma de actividades del Toreo de la Vincha

toreo de la vincha (1).jpg

VIERNES 15 DE AGOSTO

Hs. 06:00 Salva de Bombas con repique de campanas.

Hs. 06:45 Celebración de Alba y de la Aurora.

Hs. 07:30 Desayuno a los promesantes ofrecido por Daniel Ciares y Flia.

Hs. 08:30 Recepción de Autoridades, delegaciones escolares, visitantes y pueblo en Gral. En la Plaza Pedro Quipildor.

Hs. 09:00 Sacramento de Bautismo y Matrimonio.

Hs. 09:30 Acto ceremonial y protocolar. -Izamiento del Pabellón Nacional -Entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música dependiente de la Policía de la Provincia.

-Palabras de Bienvenida a cargo del presidente de la Comisión Pro Templo Sr. Enrique Cruz. -Presidente del Centro Vecinal Sra. Rosalía Alancay.

-Presidente de la Comunidad Aborigen Ariel Basquez

-Intendente de la Municipalidad de Abra Pampa Prof. Ariel Machaca. -Gobernador de la provincia de Jujuy C.P.N. Carlos Sadir.

Hs. 10:00 Finalización del Acto.

Hs. 10:10 Misa Central en la Catedral de Puna.

Hs. 11:00 Procesión con las sagradas Imágenes por las Principales calles del Pueblo, Acompañada por Banda de Sikuris, Banda de música, Samilantes, Toritos, Caballitos, Cuarteras, Promesantes y concurrencia en Gral.

-Presentación de canción a la Virgen a cargo de la Profesora Cecilia Gutierrez.

Hs. 12:00 Almuerzo de los Peregrinos, Samilantes, Bandas de Sikuris, Banda de Música y Autoridades en el salón Parroquial.

Hs. 13:00 Chayada en el Corral de Toros a cargo de los Promesantes Ganaderos, Toreros y Comisión.

Hs. 13:15 Actuaciones de grupos folclóricos y Danzas andinas.

Hs. 13:30 Bendición de la santísima Virgen de la Asunción a los Toreros.

Hs. 14:00 Inicio del Tradicional Toreo de la Vincha en la Plaza Pedro Quipildor.

Hs. 17:30 Entrega de Premios y retiro de las sagradas imágenes visitantes con acompañamientos de samilantes y bandas.

Hs. 17:45 Palabras de agradecimientos a cargo del vicepresidente Sr. Daniel Cussi.

Hs. 18:00 Finalización del Rezo de la Novena de la Santísima Virgen a cargo de Promesantes y pueblo en Gral.

Hs. 18:30 Acto de arriar el Pabellón Nacional y desconcentración.

Hs. 20:00 Gran baile popular en el SUM.

¿Qué es el Toreo de la Vincha?

La competición consiste en que los toreros, llamados “jineteadores”, intentan quitar la vincha que se encuentra en los cuernos del toro. Para poder quitarla, el torero tiene que haber sido embestido al menos tres veces por el toro. Si se quita antes de la tercera embestida, se considera nula la toreada y el torero no suma puntos para la competición.

El toreo de la vincha es una competición que requiere de habilidad, valor y destreza por parte de los jineteadores. Además, es un espectáculo emocionante y emocional para los lugareños y visitantes que se acercan a Casabindo para ser testigos de esta tradición. Cada año, cientos de turistas llegan a la región para presenciar el toreo de la vincha y disfrutar de la hospitalidad de la gente local.

Embed

Cómo llegar a Casabindo

La localidad de Casabindo se ubica en al oeste del Departamento Cochinoca, en la Provincia de Jujuy. Se ubica a 55 kilómetros de Abra Pampa; a 123 klómetros de La Quiaca; a 205 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional N° 9; Ruta Nacional N° 52; y la Ruta Provincial N° 16. Luego continuar por la Ruta Provincial N° 11, y por último una Ruta Local que o deposita en el destino elegido.

toreo de la vincha, casabindo.jpg

La Iglesia de la Virgen de la Asunción

La Iglesia de Casabindo es uno de los monumentos más importantes de la región. Se encuentra ubicada en el centro del pueblo y data del siglo XVIII, siendo construida por los jesuitas. Es considerada una joya arquitectónica del estilo colonial andino, con elementos barrocos y neoclásicos.