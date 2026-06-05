La selección argentina jugará un amistoso vs Honduras antes del Mundial: día, hora y formaciones

Como parte de su preparación para el Mundial 2026 , la selección argentina disputará un amistoso ante Honduras . El compromiso se jugará el sábado 6 de junio desde las 21 (hora argentina) en el estadio Kyle Field , ubicado en College Station, Texas , y podrá seguirse a través de TyC Sports , Telefe y LPF Play , la aplicación oficial de la Liga Profesional de Fútbol .

Deportes. ¿Cuánto sale viajar a Kansas para ver el debut de la selección argentina en el Mundial 2026?

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni acumula varios días de trabajo en Kansas City , ciudad elegida como centro de operaciones durante el Mundial que se disputa en Estados Unidos . El amistoso frente a Honduras le servirá al cuerpo técnico para evaluar la condición física de algunos jugadores que llegan con molestias o dudas de cara al inicio del torneo.

De cara al amistoso ante el conjunto centroamericano, Scaloni no podrá contar con Emiliano Dibu Martínez , quien continúa con la recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha.

De todos modos, el arquero del Aston Villa llevó tranquilidad respecto de su presencia en el estreno mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio. En un video difundido recientemente, el marplatense aseguró que estará disponible: “Muy bien, llego, llego”, afirmó mientras levantaba el pulgar en señal de confianza.

Todo indica que el puesto será ocupado por Gerónimo Rulli, actual guardameta del Olympique de Marsella y uno de los integrantes de la delegación argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

¿Qué pasa con Cuti Romero?

En la última línea, una de las noticias positivas para el cuerpo técnico pasa por la recuperación de Cristian Cuti Romero. El defensor dejó atrás el esguince en el ligamento colateral de la rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante la recta final de la temporada con Tottenham.

Dibu Martínez, uno de los ausentes en el amistoso de la Selección ante Honduras.

La intención sería no arriesgar al defensor cordobés en este compromiso, por lo que Lisandro Martínez ocuparía un lugar en la zaga central junto a Nicolás Otamendi.

El caso de los laterales derechos de la selección argentina

Por la banda derecha, las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos en recuperación de sendos desgarros, abren la puerta para que Nicolás Capaldo sea titular. De todos modos, el cuerpo técnico también evaluó la alternativa de Agustín Giay durante los entrenamientos. En el carril izquierdo, en tanto, el puesto estaría reservado para Nicolás Tagliafico.

En la zona media, todo indica que Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández conformarán el trío de volantes. La ausencia de Leandro Paredes obliga a reconfigurar el sector, ya que el mediocampista continúa recuperándose de una contractura en el isquiotibial derecho que sufrió durante su último encuentro con Boca Juniors.

Lionel Messi se está recuperando de su lesión muscular y apunta a llegar en condiciones al Mundial.

De acuerdo con lo informado por ESPN, el exfutbolista de Roma comenzará a entrenarse a la par del grupo en los próximos días y no tendría inconvenientes para llegar en condiciones al inicio de la Copa del Mundo.

En ataque, Giuliano Simeone asoma como una de las opciones para integrar el frente ofensivo junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada. Para el amistoso frente a Honduras, Lionel Scaloni no podrá contar con Nico Paz, Lionel Messi, Nicolás González ni Julián Álvarez, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación física.

En el caso del mediocampista del Como de Italia, incluso existe la posibilidad de que tampoco esté disponible para el compromiso preparatorio ante Islandia, programado para el martes 9 de junio.

Lionel Messi

La Albiceleste iniciará su participación en el Grupo J del Mundial el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas. Más adelante se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y concluirá su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania, también en esa ciudad.

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.