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28 de mayo de 2026 - 17:22
Jujuy.

Nueva juntada de intercambio de figuritas del Mundial: fecha, hora y lugar

Se repite la juntada en la capital jujeña tras la gran convocatoria del fin de semana pasad. Mirá dónde y cuándo será.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Intercambio de figuritas en Jujuy.

Intercambio de figuritas en Jujuy.

El intercambio de figuritas del Mundial tendrá una nueva jornada en San Salvador de Jujuy y volverá a reunir a chicos, jóvenes y familias que buscan completar el álbum, compartir repetidas y disfrutar de una actividad recreativa.

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La propuesta se realizará este sábado 30 de mayo, desde las 10 de la mañana, en el Centro Deportivo Municipal N°1. La actividad es impulsada por la Dirección de Deportes y la Zona Gamer de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Un nuevo punto de encuentro para fanáticos del Mundial

Luego de la convocatoria que tuvo el primer encuentro, el municipio decidió repetir la iniciativa para que más vecinos puedan sumarse al intercambio de figuritas. La actividad está pensada como un espacio de recreación, integración y encuentro familiar.

Además del tradicional intercambio, durante la jornada también se podrá acceder nuevamente a la realización de figuritas personalizadas, una de las propuestas que más llamó la atención en la edición anterior.

juntada de figuritas
Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

Fanáticos de las figuritas coparon el Parque San Martín en Jujuy

La propuesta también incluirá figuritas personalizadas

Bárbara Benítez, responsable de la Zona Gamer, explicó que este sábado volverán a estar desde las 10 de la mañana con el intercambio y con la posibilidad de que los chicos tengan su propia figurita personalizada.

También destacó que en la primera jornada hubo una gran participación, no solo de niños, sino también de madres y padres que se acercaron para intercambiar figuritas en nombre de sus hijos.

La actividad será gratuita y está abierta a toda la comunidad. El objetivo es que el Centro Deportivo Municipal N°1 vuelva a convertirse en un punto de encuentro para quienes siguen de cerca la previa mundialista y buscan completar sus álbumes.

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