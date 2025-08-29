Fue estafada por su propia hija: la joven le robó el DNI, abrió una cuenta y pidió 19 créditos

La hija de la mujer abrió una cuenta on line y comenzó a operar bajo la identidad de su mamá.

Rosa, vecina de Lomas de Zamora y dueña de un kiosco, fue víctima de una estafa que involucró a su propia hija : alguien utilizó su DNI para abrir una cuenta bancaria a su nombre y pedir 19 créditos que suman cerca de $9 millones , sin que ella hubiera autorizado ninguna operación. El caso destapó un fraude familiar y dejó al descubierto fallas en los controles de la entidad financiera.

“ Usted ya tiene una cuenta en este banco, no hace falta que abra una nueva ”, le comunicó a Rosa la ejecutiva que la atendió en la sucursal de su barrio. Sorprendida, Rosa insistió en que eso era imposible , ya que jamás había gestionado trámites en esa institución .

Su hija le robó el DNI, abrió una cuenta bancaria y pidió 19 créditos por un valor de $9.000.000.

Al revisar los registros, la empleada descubrió que la cuenta se había creado de manera online el 30 de junio de 2024 , utilizando para ello el DNI de Rosa y sus datos biométricos como validación. Lo más extraño era que Rosa nunca había perdido ni le habían sustraído su documento .

Por eso, todas las sospechas recayeron sobre una sola persona: su hija , que aún vivía con ella. La confirmación llegó al comprobar que el correo electrónico y el número de teléfono usados correspondían efectivamente a su hija.

“Aparentemente, la mujer le habría facilitado en algún momento su rostro para superar los controles iniciales y avanzar con la apertura de la cuenta. Esto era habitual porque la joven era quien se encargaba de hacer todos los pagos y los trámites de su mamá”, relató Diego Proietti, abogado de la víctima. “Rosa fue engañada y estafada por su propia hija”, añadió.

Una vez consumado el engaño, la hija comenzó a tramitar préstamos personales de manera consecutiva. “El banco nunca corroboró la identidad de esa persona y habilitó créditos que, en un click, se otorgaban sin esperar las 48 horas que exige el Banco Central para evitar este tipo de fraudes”, señaló Proietti, aludiendo a la falta de controles contemplados en el Artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Fraude masivo y refinanciación de la deuda

Entre octubre y diciembre de 2024, apenas tres meses después de la apertura fraudulenta, la joven gestionó y consiguió mediante la aplicación del banco un total de 19 préstamos personales.

El banco negó su responsabilidad en el hecho y le reclamó a Rosa que pague las cuotas de los créditos, con los intereses correspondientes.

“La concesión de los créditos se realizó de modo automático y sin control, en franca contradicción con el principio de seguridad en las transacciones electrónicas que impone el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Ley 24.240 del Código Civil y Comercial”, alertó Proietti.

Tras ser acreditados, los montos fueron transferidos de inmediato a una cuenta perteneciente a la hija en otra entidad bancaria. Todo avanzaba sin inconvenientes hasta que llegó el momento de afrontar los pagos.

El primer inconveniente surgió el 5 de diciembre de 2024, cuando la joven llamó al banco haciéndose pasar por su madre para renegociar la deuda. Pudo hacerlo gracias a que tenía acceso a las claves y contraseñas que Rosa misma había creado y guardado. Así logró pactar un plan de 36 cuotas sin que nadie en la entidad notara irregularidades.

La mujer transfería el dinero de los créditos a su cuenta bancaria y luego lo retiraba para pagar sus deudas de juego.

El día que Rosa se enteró de la estafa

Rosa descubrió la estafa perpetrada por su hija el 28 de marzo de 2025. Ese mismo día presentó un reclamo formal ante la entidad bancaria, solicitando el cierre de la cuenta por tratarse de un fraude. A pesar de ello, días después, el banco rechazó su pedido y deslindó toda responsabilidad.

Ante esta negativa, el 11 de abril Rosa presentó una denuncia penal en la UFI N.º 19 de Lomas de Zamora, acusando a su hija de suplantación de identidad y fraude. Paralelamente, inició un trámite de mediación en la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Durante la audiencia inicial, la apoderada del banco no se presentó. En la segunda sesión, Rosa pidió que se reprodujera la grabación de la llamada realizada el 5 de diciembre de 2024, en la que se percibe claramente a su hija gestionando la refinanciación con la operadora de la entidad. La letrada del banco alegó problemas técnicos para evitar reproducir el audio, tratando de atribuir de manera incorrecta la operación a Rosa.

El Juzgado Comercial N° 14 dictó el jueves pasado una medida cautelar que frenó el cobro y la calificación negativa de Rosa mientras continúa la investigación.

“Cabe destacar que las comunicaciones del banco se realizaron siempre al número telefónico que corresponde a la hija, y no al de Rosa. Asimismo, todas las transferencias de los fondos fueron efectuadas por la hija, en beneficio propio y jamás ese dinero se quedó en la cuenta de la damnificada o fue transferido a cuentas de su titularidad”, argumentó el abogado.

La confesión de su hija

El fraude salió a la luz cuando Rosa comenzó a interrogar los movimientos de su cuenta y su hija terminó reconociendo lo que había hecho. “La madre fue e hizo la denuncia policial. Ahí quedó claro. ‘Me robaste la identidad’, le dijo”, resumió Proietti. Tras esa revelación, Rosa decidió cortar vínculos con su hija y proceder por la vía judicial.

“Cuando mi mamá se enteró de que había sido mi hermana se descompensó y casi le agarra un infarto porque somos una familia numerosa y muy unida”, relató otra de las hijas de Rosa. “Desde ese momento entró en una angustia casi depresiva”, lamentó, recordando que no era la primera vez que la joven actuaba de forma indebida. “Tenía deudas de juego y ya le había vaciado otra cuenta que tenía”, añadió.

“Mi hermana ya venía operando con esa cuenta bancaria desde hacía un año, y mi mamá ni enterada. Quedó quebradísima y yo tuve que sacar dos préstamos de más de $2 millones para pagar las cuotas de los créditos que había refinanciado mi hermana”, detalló.

La mujer relató que Rosa llora a diario por la ausencia de su hija, a quien debió expulsar del hogar y a la que no ve desde hace cinco meses. “Yo le estoy pasando plata para vivir. Todo lo que pasó es una gran pena para ella, ojalá algún día se pueda recomponer la relación”, añadió.

Resolución judicial favorable a Rosa

Tras quedar con deudas acumuladas y un historial crediticio deteriorado, el Juzgado Comercial N° 14 emitió el jueves pasado una medida cautelar que detuvo los cobros y evitó que se registrara la calificación negativa de Rosa.

“Mientras se investiga quién fue, cómo fue y si el banco cumplió con sus obligaciones, la resolución establece que no le cobren ninguna cuota, no le sumen intereses, no le cierren la cuenta, no la ejecuten y tampoco la informen negativamente al Banco Central. Y si ya lo hicieron, deben rectificarlo”, explicó Proietti.

El abogado destacó que, aunque el trámite judicial podría extenderse por varios años, “lo central es que quedó probado que no fue la señora quien contrajo la deuda. Si no fue ella, todo debería ser anulado”.

Proietti adelantó que, además de la medida cautelar, inició una demanda civil contra la entidad bancaria por daños y perjuicios. “Mi pretensión es que cancele todos los préstamos y además le pague un daño moral y un daño punitivo. Generalmente el daño moral es el 50% del daño material, es decir, unos $4,5 millones más intereses”, concluyó el abogado.