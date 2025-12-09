Aprobaron el Presupuesto 2026 en la Legislatura de Jujuy

Sesión Extraordinaria en la Legislatura

En la 1° Sesión Extraordinaria, la Legislatura de Jujuy aprobó el Presupuesto 2026, que quedó sancionado como Ley N°6490. Se trata de una sesión clave para la planificación económica del próximo año, conocida como la “ley madre” de la administración pública. Este instrumento establece los recursos y gastos con los que contará el Ejecutivo provincial durante todo el año próximo y un aproximado en la diferencia entre ambos valores.

Según el texto aprobado, el total de ingresos previstos asciende a $2 billones 656 mil millones, mientras que los egresos para 2026 suman $2 billones 284 mil millones, lo que marca una diferencia positiva de $372 mil millones. Este saldo proyectado permitirá al Gobierno avanzar con programas, obras y políticas prioritarias en un marco financiero más equilibrado.

Ingresos: $2.656.000.000.000

Egresos: $2.284.000.000.000

Diferencia: $372.000.000.000 ley de endeudammiento A la vez con los 2/3 de los votos del cuerpo se ha aprobado “la Ley el endeudamiento”, herramienta mediante la cual la provincia solicita la autorización de endeudarse para la construcción de obras, tanto de viviendas, estipuladas en 1.100; como de infraestructura

