EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados tenía prevista para este miércoles una doble convocatoria: a las 10, el oficialismo buscaba abrir la sesión para tratar los cambios al régimen de Zona Fría, la Ley Hojarasca y otros proyectos impulsados por la Casa Rosada. Mientras que a las 11, la oposición anticipó la reunión para la interpelación a Manuel Adorni.
Arrancó el debate de la Ley Hojarasca, impulsada por el oficialismo
La sesión especial en Diputados sigue adelante con el debate en sesión de la Ley Hojarasca, impulsada por el oficialismo. El proyecto contempla la eliminación de normas consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen libertades", que fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.
El diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, dijo en una fuerte defensa de la norma: "En un país civilizado la regla son los derechos, la libertad, las autonomías individuales”.
Benegas Lynch planteó: "La Ley Hojarasca, que trabajó el Poder Ejecutivo y sometemos a consideración, pone en evidencia el penoso paradigma de lo que es ser un legislador y qué es lo que tiene que tratar".