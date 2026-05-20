EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados

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El oficialismo y aliados bloquearon un pedido para levantar la sesión por cambios en Zona Fría

El oficialismo y aliados en Diputados bloquearon un pedido del kirchnerismo para levantar la sesión por cambios en Zona Fría. Fue por una moción de orden impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez. Previamente había reclamado un cuarto intermedio para tratar de conseguir quórum para el debate en el que buscan impulsar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que fue rechazado por "improcedente" por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La votación terminó con 111 votos a favor y 131 en contra, luego de más de una hora de cruces reglamentarios, gritos y acusaciones entre legisladores.

Desde la oposición acusaron a La Libertad Avanza de dilatar el debate para impedir la sesión prevista para las 11, mientras que el oficialismo defendió la continuidad del temario propio. Entre los temas habilitados quedaron la ley Hojarasca y la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría.

El cruce tuvo como eje el reglamento de la Cámara y el rol de Martín Menem, cuestionado por no poner a votación de inmediato la moción opositora. Tras el rechazo del pedido, el oficialismo consiguió continuar con la sesión y dejó sin lugar, por el momento, el debate sobre la interpelación a Adorni.