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10 de junio de 2026 - 21:17
Policiales.

San Pedro: un estudiante de 13 años llevó un cuchillo a la escuela

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la EET N°1 de San Pedro. La institución dio aviso a la Policía y se convocó a los tutores del estudiante.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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EET N°1 de San Pedro.
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El elemento fue advertido por compañeros de curso y luego por una docente, quien le habría pedido en reiteradas oportunidades que entregara el arma blanca. Tras tomar conocimiento de la situación, las autoridades escolares dieron intervención a la Policía.

En diálogo con TodoJujuy.com, desde la Policía confirmaron que el episodio ocurrió el lunes por la tarde, aproximadamente entre las 15 y las 15.30, “se tomó conocimiento de que había un alumno con un arma blanca, un cuchillo”, indicaron. Además, aclararon que, según la información inicial, el estudiante no habría agredido ni amenazado a ningún compañero.

EET N°1 de San Pedro.
EET N°1 de San Pedro.

EET N°1 de San Pedro.

Desde la fuerza señalaron que el arma blanca fue secuestrada y que se dio intervención a la Fiscalía Especializada de Menores. También se convocó a los tutores del adolescente y se mantuvo una reunión con los directivos de la institución.

La Policía explicó que, una vez realizada la actuación inicial, el caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía Especializada de Menores.

Por el momento, "no se informaron las circunstancias en las que el alumno habría ingresado con el cuchillo ni las dimensiones del elemento secuestrado. Tampoco se detalló si se aplicarán medidas internas desde la institución educativa".

El episodio volvió a encender la preocupación en la comunidad educativa por la presencia de elementos peligrosos dentro de las escuelas y la necesidad de reforzar los canales de prevención, diálogo y acompañamiento entre alumnos, familias y directivos.

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