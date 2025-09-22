Boleta única de papel: avanza la capacitación electoral en Jujuy de cara las lecciones 2025

De cara a las elecciones 2025 de octubre, en Jujuy se realizan capacitaciones para autoridades judiciales y electorales sobre la implementación de la Boleta Única de Papel , un sistema que traerá cambios significativos respecto al modelo tradicional.

23 de agosto. Gimnasia de Jujuy repudió los hechos de violencia y "garantiza todas las medidas necesarias"

Aumento. Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El secretario electoral nacional, Manuel Álvarez del Rivero, encabezó una charla en el salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial de la provincia. Allí explicó el funcionamiento del nuevo instrumento y respondió dudas frecuentes sobre su utilización.

Entre las principales modificaciones, Álvarez del Rivero destacó que “la boleta única no requiere sobres”, ya que se entrega directamente al votante y solo debe ser firmada por el presidente de mesa. Además, elimina la necesidad del cuarto oscuro: el elector marcará su opción en un box especialmente preparado y devolverá la boleta para su resguardo en la urna.

El funcionario recalcó que todo el material que se use en la jornada comicial será provisto por el Estado, garantizando igualdad de condiciones y transparencia.

Principales cambios a la hora de ejercer el derecho al voto

La boleta única no requiere sobres

Se entrega directamente al votante

Solo debe ser firmada por el presidente de mesa

Elimina la necesidad del cuarto oscuro

Capacitación en toda la provincia

El plan de formación no se limita a la capital. El equipo de la Secretaría Electoral recorrerá el interior de Jujuy para capacitar a autoridades de mesa y delegados, y en los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de actividades.

Álvarez del Rivero precisó que ya se aprobó el diseño de la boleta, se designaron las autoridades de mesa y se avanza en la organización del padrón definitivo, pasos clave para garantizar un proceso electoral ordenado y eficiente.

Con estas capacitaciones, Jujuy busca que votantes y autoridades lleguen al día de los comicios con la información necesaria para adaptarse a un sistema que marcará un antes y un después en la forma de votar.

Cómo usar el simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel

La Junta Nacional Electoral habilitó un sitio en internet que permite ensayar cómo sufragar con la Boleta Única de Papel, mecanismo que se implementará en los elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, jornada en la que estarán en juego 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Cómo utilizar el simulador de la Boleta Única de Papel

Primero es necesario definir el distrito en el que se quiere emitir el voto.

Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.

Después de haberlo indicado, la persona podrá optar entre distintas listas simuladas, de las cuales tendrá que elegir una sola para avanzar.

Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre.

Si se marcan dos o más alternativas, la plataforma mostrará un aviso de error con la advertencia: “Marcaste múltiples opciones” para el cargo de diputado. Esto anulará tu voto.

La Junta Nacional Electoral puso a disposición una página web para practicar el voto con la Boleta Única de Papel.

Cuando el usuario cumpla correctamente con cada paso y presione el botón “Validar”, el sistema confirmará la operación de manera satisfactoria.

Se trata del primer año electoral en el que se votarán cargos nacionales con la Boleta Única de Papel (BUP).

Según lo especificado en la guía elaborada por Chequeado, el sufragio únicamente será tenido en cuenta como inválido si:

La Boleta Única se considera inválida cuando presenta dos o más señalizaciones en favor de diferentes partidos dentro de un mismo cargo .

. También quedará sin efecto si el papel estuviera dañado o rasgado en alguna de sus secciones. Sin embargo, esa nulidad sólo regirá cuando el deterioro impida precisar con claridad qué alternativa fue la elegida, y se aplicará únicamente a la categoría en la cual el sufragio no pueda ser identificado.