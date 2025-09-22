lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 13:52
Octubre.

Boleta única de papel: avanza la capacitación electoral en Jujuy de cara las lecciones 2025

Autoridades electorales capacitan en Jujuy sobre el uso de la boleta única de papel, el nuevo sistema tendrá cambios claves en las elecciones 2025 de octubre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
boleta unica de papel (1).jpg
boleta unica de papel (2).jpg

De cara a las elecciones 2025 de octubre, en Jujuy se realizan capacitaciones para autoridades judiciales y electorales sobre la implementación de la Boleta Única de Papel, un sistema que traerá cambios significativos respecto al modelo tradicional.

Lee además
Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
gimnasia de jujuy repudio los hechos de violencia y garantiza todas las medidas necesarias
23 de agosto.

Gimnasia de Jujuy repudió los hechos de violencia y "garantiza todas las medidas necesarias"

El secretario electoral nacional, Manuel Álvarez del Rivero, encabezó una charla en el salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial de la provincia. Allí explicó el funcionamiento del nuevo instrumento y respondió dudas frecuentes sobre su utilización.

Novedades en el sistema de votación para las elecciones 2025

Entre las principales modificaciones, Álvarez del Rivero destacó que “la boleta única no requiere sobres”, ya que se entrega directamente al votante y solo debe ser firmada por el presidente de mesa. Además, elimina la necesidad del cuarto oscuro: el elector marcará su opción en un box especialmente preparado y devolverá la boleta para su resguardo en la urna.

El funcionario recalcó que todo el material que se use en la jornada comicial será provisto por el Estado, garantizando igualdad de condiciones y transparencia.

Principales cambios a la hora de ejercer el derecho al voto

  • La boleta única no requiere sobres
  • Se entrega directamente al votante
  • Solo debe ser firmada por el presidente de mesa
  • Elimina la necesidad del cuarto oscuro

Capacitación en toda la provincia

El plan de formación no se limita a la capital. El equipo de la Secretaría Electoral recorrerá el interior de Jujuy para capacitar a autoridades de mesa y delegados, y en los próximos días se dará a conocer el cronograma completo de actividades.

Álvarez del Rivero precisó que ya se aprobó el diseño de la boleta, se designaron las autoridades de mesa y se avanza en la organización del padrón definitivo, pasos clave para garantizar un proceso electoral ordenado y eficiente.

Con estas capacitaciones, Jujuy busca que votantes y autoridades lleguen al día de los comicios con la información necesaria para adaptarse a un sistema que marcará un antes y un después en la forma de votar.

Cómo usar el simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel

La Junta Nacional Electoral habilitó un sitio en internet que permite ensayar cómo sufragar con la Boleta Única de Papel, mecanismo que se implementará en los elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, jornada en la que estarán en juego 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Cómo utilizar el simulador de la Boleta Única de Papel

Primero es necesario definir el distrito en el que se quiere emitir el voto.

Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.

Después de haberlo indicado, la persona podrá optar entre distintas listas simuladas, de las cuales tendrá que elegir una sola para avanzar.

Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre.

Si se marcan dos o más alternativas, la plataforma mostrará un aviso de error con la advertencia: “Marcaste múltiples opciones” para el cargo de diputado. Esto anulará tu voto.

La Junta Nacional Electoral puso a disposición una página web para practicar el voto con la Boleta Única de Papel.

Cuando el usuario cumpla correctamente con cada paso y presione el botón “Validar”, el sistema confirmará la operación de manera satisfactoria.

Se trata del primer año electoral en el que se votarán cargos nacionales con la Boleta Única de Papel (BUP).

Según lo especificado en la guía elaborada por Chequeado, el sufragio únicamente será tenido en cuenta como inválido si:

  • La Boleta Única se considera inválida cuando presenta dos o más señalizaciones en favor de diferentes partidos dentro de un mismo cargo.
  • También quedará sin efecto si el papel estuviera dañado o rasgado en alguna de sus secciones. Sin embargo, esa nulidad sólo regirá cuando el deterioro impida precisar con claridad qué alternativa fue la elegida, y se aplicará únicamente a la categoría en la cual el sufragio no pueda ser identificado.
  • Contiene anotaciones, dibujos o frases ajenas a la señal realizada para expresar la preferencia electoral, siempre que tales agregados impidan identificar con certeza cuál fue la alternativa seleccionada.
  • Asimismo, se considerará inválida cuando la Boleta Única doblada presente elementos ajenos o incorporados que no le correspondan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Gimnasia de Jujuy repudió los hechos de violencia y "garantiza todas las medidas necesarias"

"El hombre inesperado" llega este jueves a Jujuy: horario y entradas

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la Elección Provincial de la FNE 2025

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 22 de septiembre

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel