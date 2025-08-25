lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 09:02
Política.

Boleta Única de Papel: habilitaron un simulador para saber cómo votar con este sistema

Descubrí de qué manera se aplicará el sistema de Boleta Única en formato papel (BUP) durante las elecciones previstas para el 26 de octubre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.

Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.

 

La Junta Nacional Electoral habilitó un sitio en internet que permite ensayar cómo sufragar con la Boleta Única de Papel, mecanismo que se implementará en los elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, jornada en la que estarán en juego 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy (Foto Consulado)
Primera vuelta.

Elecciones en Bolivia: cuántos ciudadanos bolivianos votaron en Jujuy
El Gobierno mantendrá las tarifas en línea con la inflación para evitar sobresaltos antes de las elecciones.
Economía.

Las tarifas se mantendrán en línea con la inflación al menos hasta las elecciones

Por primera vez en una elección de alcance nacional se aplicará la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que reúne en una sola hoja a todas las listas disponibles en cada distrito. El votante debe señalar con una marca los recuadros correspondientes al partido o alianza de su preferencia en cada categoría.

Cómo utilizar el simulador de la Boleta Única de Papel

Primero es necesario definir el distrito en el que se quiere emitir el voto.

Habilitaron un simulador para saber cómo votar con la Boleta Única de Papel.

Después de haberlo indicado, la persona podrá optar entre distintas listas simuladas, de las cuales tendrá que elegir una sola para avanzar.

Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre.

Si se marcan dos o más alternativas, la plataforma mostrará un aviso de error con la advertencia: “Marcaste múltiples opciones” para el cargo de diputado. Esto anulará tu voto.

La Junta Nacional Electoral puso a disposición una página web para practicar el voto con la Boleta Única de Papel.

Cuando el usuario cumpla correctamente con cada paso y presione el botón “Validar”, el sistema confirmará la operación de manera satisfactoria.

Se trata del primer año electoral en el que se votarán cargos nacionales con la Boleta Única de Papel (BUP).

Según lo especificado en la guía elaborada por Chequeado, el sufragio únicamente será tenido en cuenta como inválido si:

  • La Boleta Única se considera inválida cuando presenta dos o más señalizaciones en favor de diferentes partidos dentro de un mismo cargo.
  • También quedará sin efecto si el papel estuviera dañado o rasgado en alguna de sus secciones. Sin embargo, esa nulidad sólo regirá cuando el deterioro impida precisar con claridad qué alternativa fue la elegida, y se aplicará únicamente a la categoría en la cual el sufragio no pueda ser identificado.
La Boleta Única de Papel incluirá toda la propuesta electoral nacional del distrito en un único documento.
  • Contiene anotaciones, dibujos o frases ajenas a la señal realizada para expresar la preferencia electoral, siempre que tales agregados impidan identificar con certeza cuál fue la alternativa seleccionada.
  • Asimismo, se considerará inválida cuando la Boleta Única doblada presente elementos ajenos o incorporados que no le correspondan.

