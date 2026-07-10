Qué pasa con las motos que circulan por las pasarelas peatonales en San Salvador de Jujuy

Las motos que circulan por pasarelas y ciclovías se convirtieron en un problema que se repite en distintos puntos de San Salvador de Jujuy. Uno de los lugares donde más se observa esta situación es en la pasarela que une la zona de la nueva terminal con diferentes barrios de la capital.

Aunque se trata de un paso pensado para peatones, muchos motociclistas lo usan como un atajo para llegar hasta la terminal. Hasta el momento, se realizaron ocho actas de infracción por esta conducta, según lo establecido por la Ley Contravencional 5860/14 .

La pasarela cercana a la nueva terminal es utilizada todos los días por personas que caminan desde la zona de Malvinas y otros barrios hacia ese sector de la ciudad.

Sin embargo, también es común ver motociclistas que cruzan por allí para evitar otros caminos y ahorrar tiempo. En muchos casos, ni siquiera se bajan de la moto, sino que avanzan por la pasarela como si fuera una calle.

Esta conducta pone en peligro a los peatones, ya que el espacio es angosto y fue construido para que las personas puedan cruzar de manera segura, lejos del tránsito vehicular.

Ya hicieron ocho actas de infracción

Por la repetición de estas maniobras, comenzaron a aplicarse sanciones. Hasta ahora se labraron ocho actas de infracción contra motociclistas que fueron detectados circulando por estos espacios.

Además de las multas, también podría retirarse la moto en los casos en los que corresponda. La intención es frenar una práctica que se volvió habitual y evitar que continúe poniendo en riesgo a otras personas.

El problema se repite en otros barrios

La situación no ocurre solamente en la zona de la nueva terminal. También se detectaron motos en otros pasos peatonales que conectan diferentes sectores de la ciudad.

Entre los lugares mencionados se encuentran las pasarelas que comunican los barrios Constitución, Coronel Arias y Mariano Moreno. Allí también hay motociclistas que cruzan de un lado a otro por sectores que no están habilitados para vehículos.

Preocupación por las motos en las ciclovías

Otro de los puntos donde se observa esta conducta es la ciclovía ubicada sobre avenida General Savio, en la zona sur, que continúa hacia las rutas 9 y 66.

Ese espacio es utilizado por personas que salen a caminar, correr o hacer ejercicio. Sin embargo, durante los horarios de mayor movimiento también aparecen motos que circulan libremente por el lugar.

Esto genera preocupación porque quienes usan la ciclovía no esperan encontrarse con vehículos motorizados y pueden quedar expuestos a choques o caídas.

También hubo autos en lugares prohibidos

El problema no se limita a las motos. En la ciclovía de Río Blanco también se registraron casos de automóviles que circulaban por el sector y tuvieron que ser detenidos.

Situaciones similares ocurrieron en la zona de la vieja terminal, donde algunos conductores bajaban con sus vehículos por la vereda del sector conocido como El Caracol, pese a que no está permitido.

Piden respetar los espacios peatonales

Más allá de las multas, se busca que los conductores entiendan que las pasarelas, las veredas y las ciclovías no son caminos alternativos para motos o autos.

Usar estos sectores para ahorrar unos minutos puede provocar un accidente y poner en riesgo a personas que caminan o hacen actividad física.

Los espacios peatonales fueron creados para que la gente pueda trasladarse con mayor seguridad y deben ser respetados como tales.