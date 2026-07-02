Qué artefacto eléctrico conviene usar para calefaccionar el hogar

Elegir el sistema eléctrico adecuado para calefaccionar el hogar sin gas natural puede marcar una diferencia importante en la factura de luz. El consumo de cada artefacto , las horas de uso, el tamaño del ambiente y la aislación térmica son algunos de los factores que deben analizarse antes de tomar una decisión.

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Durante el invierno aumenta la demanda de calefacción eléctrica , especialmente en los hogares donde las personas permanecen durante varias horas del día. Frente a este escenario, la comparación entre caloventores, estufas de cuarzo, paneles calefactores, radiadores eléctricos y aires acondicionados permite conocer cuáles son las alternativas más eficientes.

De acuerdo con cálculos difundidos por Edesur, el consumo por hora presenta diferencias notorias según la potencia , el tipo de artefacto y la temperatura seleccionada en aquellos equipos que cuentan con termostato.

El caloventor de 2.000 watts aparece como el equipo de mayor consumo entre las alternativas analizadas . Durante una hora encendido utiliza aproximadamente 2 kWh. Aunque suele ser económico, compacto y capaz de calentar rápidamente, su utilización prolongada puede generar un fuerte impacto en la factura de electricidad. Por este motivo, se recomienda reservarlo para momentos puntuales y ambientes pequeños.

Estufas y caloventores en esta época de bajas temperaturas

La estufa de cuarzo de dos velas consume cerca de 1,20 kWh por hora. Se trata de otra opción accesible al momento de la compra, aunque puede resultar costosa cuando permanece encendida durante períodos prolongados. Además, requiere cuidados especiales por las altas temperaturas que alcanza, principalmente en hogares con niños o mascotas.

Cuánto gasta el aire acondicionado en modo calor

El aire acondicionado utilizado en modo calefacción consume aproximadamente 1,10 kWh por hora cuando se configura a 20°C. Este sistema puede resultar conveniente para calentar ambientes amplios y bien aislados, especialmente cuando se trata de equipos con tecnología inverter. Sin embargo, la inversión inicial y la necesidad de una instalación profesional pueden representar una dificultad para algunos hogares.

Para mantener el consumo bajo control, se recomienda configurar la temperatura entre los 20°C y los 22°C. Cada grado adicional puede incrementar el gasto eléctrico entre un 7% y un 9%.

Radiador eléctrico: una alternativa intermedia

El radiador eléctrico estándar demanda cerca de 0,96 kWh por cada hora de funcionamiento. Su consumo se ubica por debajo del aire acondicionado y de la estufa de cuarzo, aunque por encima del panel calefactor. Los modelos que incluyen termostato permiten regular el encendido y apagado para optimizar el uso de energía.

Este tipo de equipo puede ser una alternativa adecuada para ambientes medianos, aunque su capacidad para calentar espacios grandes suele ser limitada.

El panel calefactor es el que menos consume

Según la comparación, el panel calefactor es la opción de menor consumo eléctrico, con aproximadamente 0,60 kWh por hora. Su potencia habitual ronda los 600 watts, menos de un tercio de lo que consume un caloventor y casi la mitad de la energía que demanda un aire acondicionado en modo calor.

Los valores analizados indican que el panel puede permitir un ahorro de hasta el 70% frente a otros artefactos de mayor consumo, siempre que se utilice en ambientes pequeños o medianos con una correcta aislación. También presenta otras ventajas: no requiere una instalación profesional, puede colocarse en la pared o utilizarse de manera móvil y no produce polvo ni emisiones dentro del ambiente.

Cuál conviene elegir

La elección dependerá de las necesidades de cada hogar y del tipo de ambiente que se quiera calefaccionar. Para calentar rápidamente un baño o un espacio pequeño durante pocos minutos, el caloventor puede resultar práctico. Sin embargo, no es recomendable mantenerlo encendido durante muchas horas.

La estufa de cuarzo también puede utilizarse en lugares reducidos, aunque requiere supervisión constante y un uso limitado para no elevar el gasto. En ambientes amplios y bien aislados, el aire acondicionado inverter puede brindar un buen nivel de calefacción con un consumo moderado, siempre que la temperatura no se configure demasiado alta.

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El radiador se presenta como una alternativa intermedia, mientras que el panel calefactor ofrece la mejor relación entre consumo y confort para dormitorios y espacios medianos.

La aislación también influye en la factura

El rendimiento de los equipos no depende únicamente de la potencia declarada por el fabricante. La aislación térmica del ambiente es fundamental para conservar el calor y evitar que los artefactos trabajen durante más tiempo.

Entre las recomendaciones se encuentran colocar burletes en puertas y ventanas, utilizar cortinas gruesas o doble vidrio y calefaccionar solamente los ambientes que se encuentran en uso. También es importante apagar los equipos cuando no sean necesarios y aprovechar los termostatos o temporizadores para evitar consumos innecesarios.