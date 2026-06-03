Tips: cómo reciclar medias para transformarlas en un tesoro para el hogar.

Más allá de ser residuos textiles, las medias viejas pueden reutilizarse como materiales prácticos y creativos dentro del hogar. Lo más común es tirarlas, pero existen muchas formas de reciclar y darles una nueva utilidad.

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El impulso global por el reciclaje y la reutilización motiva a millones de personas a adoptar alternativas sostenibles que permitan disminuir el desperdicio y dar nuevo uso a materiales que, de otro modo, serían desechados.

El primer tip es usalas como guantes para quitar el polvo en persianas y muebles, o como paños para lustrar zapatos y limpiar superficies.

Convertilas en prácticas esponjas de cocina (conocidas como tawashis), topes para las puertas, saquitos aromáticos para los placares, o incluso ajustadores para el tacho de basura.

También rellenalas con restos de tela y agregá una pelota de tenis en su interior para crear un juguete duradero para tu perro, o usalas como títeres y marionetas para los más chicos.

Además, si cortas las medias en tiras, podés usarlas como gomas improvisadas para hacerte peinados. Son suaves con el pelo y no lo dañan.

Siguiendo la idea anterior, se puede generar una vincha nueva para el pelo. Al ser más blandas que las tradicionales, son cómodas y discretas.

Otro consejo es, en lugar de comprar relleno sintético, podés usar medias viejas para rellenar cualquier objeto que lo necesite como almohadones y peluches. Es una forma económica y sostenible de reciclar.

Las medias también son útiles para dar brillo a zapatos u otros objetos. Funcionan como un paño suave que no raya y saca el lustre con facilidad.

Colocá frutas livianas o verduras dentro de una media para protegerlas de insectos o golpes. Es una forma práctica de conservar los alimentos en buen estado.

Por último, las medias sirven para crear los accesorios que más te gusten ya sea collares o pulseras. Podés mezclar colores y texturas para un resultado único.

El reciclaje y sus beneficios

El reciclaje transforma los residuos en recursos, protegiendo el medio ambiente al reducir la extracción de materias primas, disminuir el consumo de energía y frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

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Protege los recursos naturales: Reduce la necesidad de extraer y procesar recursos vírgenes, salvando bosques, agua y minerales.

Reduce la contaminación: Mitiga el impacto en el aire y el agua, y evita que desechos tóxicos y plásticos destruyan los ecosistemas marinos.

Combate el cambio climático: Al disminuir la cantidad de basura en vertederos, se reducen las emisiones de metano y dióxido de carbono.