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3 de junio de 2026 - 07:49
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Tips: cómo reciclar medias para transformarlas en un tesoro para el hogar

Las medias viejas se pueden reutilizar fácilmente en el hogar para evitar desecharlos. Pero en este caso se pueden reciclar y obtener algo nuevo. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tips: cómo reciclar medias para transformarlas en un tesoro para el hogar.&nbsp;

Tips: cómo reciclar medias para transformarlas en un tesoro para el hogar. 

Más allá de ser residuos textiles, las medias viejas pueden reutilizarse como materiales prácticos y creativos dentro del hogar. Lo más común es tirarlas, pero existen muchas formas de reciclar y darles una nueva utilidad.

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Los mejores tips para reciclar medias

El impulso global por el reciclaje y la reutilización motiva a millones de personas a adoptar alternativas sostenibles que permitan disminuir el desperdicio y dar nuevo uso a materiales que, de otro modo, serían desechados.

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El primer tip es usalas como guantes para quitar el polvo en persianas y muebles, o como paños para lustrar zapatos y limpiar superficies.

Convertilas en prácticas esponjas de cocina (conocidas como tawashis), topes para las puertas, saquitos aromáticos para los placares, o incluso ajustadores para el tacho de basura.

También rellenalas con restos de tela y agregá una pelota de tenis en su interior para crear un juguete duradero para tu perro, o usalas como títeres y marionetas para los más chicos.

Además, si cortas las medias en tiras, podés usarlas como gomas improvisadas para hacerte peinados. Son suaves con el pelo y no lo dañan.

Siguiendo la idea anterior, se puede generar una vincha nueva para el pelo. Al ser más blandas que las tradicionales, son cómodas y discretas.

Otro consejo es, en lugar de comprar relleno sintético, podés usar medias viejas para rellenar cualquier objeto que lo necesite como almohadones y peluches. Es una forma económica y sostenible de reciclar.

Las medias también son útiles para dar brillo a zapatos u otros objetos. Funcionan como un paño suave que no raya y saca el lustre con facilidad.

Colocá frutas livianas o verduras dentro de una media para protegerlas de insectos o golpes. Es una forma práctica de conservar los alimentos en buen estado.

Por último, las medias sirven para crear los accesorios que más te gusten ya sea collares o pulseras. Podés mezclar colores y texturas para un resultado único.

El reciclaje y sus beneficios

El reciclaje transforma los residuos en recursos, protegiendo el medio ambiente al reducir la extracción de materias primas, disminuir el consumo de energía y frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

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Protege los recursos naturales: Reduce la necesidad de extraer y procesar recursos vírgenes, salvando bosques, agua y minerales.

Reduce la contaminación: Mitiga el impacto en el aire y el agua, y evita que desechos tóxicos y plásticos destruyan los ecosistemas marinos.

Combate el cambio climático: Al disminuir la cantidad de basura en vertederos, se reducen las emisiones de metano y dióxido de carbono.

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