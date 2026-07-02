Impactante nevada en Salta: la Cuesta del Obispo quedó blanca

La nieve llegó este jueves 2 de julio a los sectores altos del camino a Cachi y cubrió de blanco la Cuesta del Obispo, en Salta. La intensa ola polar transformó el paisaje de la ruta provincial 33 y sorprendió a decenas de conductores que atravesaban uno de los recorridos turísticos más reconocidos del norte argentino.

Las imágenes registradas en la zona mostraron nieve acumulada sobre los cerros, las banquinas y distintos tramos del camino. El fenómeno se hizo sentir principalmente en las áreas de mayor altura de la Cuesta del Obispo, que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes y conduce hacia Cachi.

Embed - SALTA SE CONGELÓ: LA NIEVE CUBRIÓ EL CAMINO A CACHI Precaución para quienes viajan hacia Cachi en Salta La presencia de nieve, las bajas temperaturas y el posible congelamiento de la calzada pueden modificar rápidamente las condiciones de circulación. Por ese motivo, se recomienda transitar a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades viales.

La Cuesta del Obispo posee sectores empinados, curvas cerradas y tramos de gran altura, por lo que la nieve y la baja visibilidad pueden aumentar el riesgo para quienes no conocen el recorrido. Antes de iniciar el viaje, es importante verificar el estado de la ruta provincial 33 y evitar desplazamientos innecesarios si las condiciones empeoran.

Lo más importante Nevó en la Cuesta del Obispo, camino a Cachi.

El fenómeno ocurrió este jueves 2 de julio.

La nieve cubrió cerros, banquinas y sectores de la ruta 33.

Recomiendan circular con máxima precaución.

Puede formarse hielo sobre la calzada.

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