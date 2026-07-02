Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia

El frío se hace sentir este jueves 2 de julio en el norte argentino y alcanza también a la frontera con Bolivia. A pesar de las bajas temperaturas, el paso de chalanas entre Aguas Blancas y Bermejo mantiene su actividad comercial con normalidad.

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el centro y el norte del país atravesarían sus días más fríos entre el miércoles y el viernes, debido al ingreso de una masa de aire de origen antártico. Para el norte argentino se esperaban temperaturas mínimas de entre -2 y 8 °C.

La actividad comercial se desarrolla con normalidad tanto en Bermejo, Bolivia, como en Aguas Blancas, en la provincia de Salta.

De esta manera, quienes utilizan el paso fronterizo pueden realizar el cruce durante esta jornada, aunque deben tener en cuenta las condiciones propias del frío intenso y las recomendaciones de seguridad.

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Estado de las rutas hacia la frontera

La ruta que conecta Bermejo con Tarija se encuentra habilitada y con tránsito normal. Sin embargo, se solicita circular con precaución.

En la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, también se puede transitar, aunque se registran controles viales a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Se recomienda reducir la velocidad, respetar las indicaciones de las autoridades y prestar especial atención ante posibles sectores húmedos o con baja visibilidad.

Cotización en las casas de cambio de Bermejo

En las casas de cambio de Bermejo, el peso argentino cotiza de la siguiente manera por cada $1.000:

Venta: 6,50 bolivianos.

Compra: 6,30 bolivianos.

El dólar en pesos argentinos se ofrece a $1.560 para la venta y $1.530 para la compra.

En moneda boliviana, la divisa estadounidense se ubica en 9,95 bolivianos para la venta y 9,80 para la compra.

La nieve también llegó a Salta

La ola polar modificó el paisaje en diferentes puntos de la provincia de Salta. Durante este jueves, la nieve llegó a los sectores más elevados del camino hacia Cachi y cubrió de blanco la Cuesta del Obispo.

El fenómeno se registró principalmente sobre la ruta provincial 33, donde se observó acumulación de nieve en cerros, banquinas y distintos sectores del camino que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes.

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Precaución para quienes viajan hacia Cachi

Las bajas temperaturas y la posible formación de hielo pueden alterar rápidamente las condiciones de circulación en la Cuesta del Obispo.

Este recorrido cuenta con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y tramos ubicados a gran altura. Por este motivo, se aconseja manejar a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y consultar el estado de la ruta antes de iniciar el viaje.

Aunque el paso fronterizo entre Argentina y Bolivia funciona con normalidad, el frío extremo obliga a extremar las precauciones en toda la región.