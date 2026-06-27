El frío cubrió de escarcha un río entre Argentina y Bolivia: cómo están los pasos y la cotización en la frontera norte

El intenso frío que afecta a la Puna dejó una postal impactante en la frontera entre Argentina y Bolivia. En la zona de La Quiaca y Villazón, la escarcha cubrió parte del río que separa ambas ciudades, generando una imagen invernal en uno de los puntos fronterizos más transitados del norte del país.
Las imágenes fueron registradas durante las primeras horas de este viernes 26 de junio y muestran sectores del cauce con una capa blanca sobre la superficie y las orillas. Si bien el río no llegó a congelarse por completo, las bajas temperaturas provocaron la formación de escarcha y hielo superficial en algunos sectores.
Embed - El frío cubrió de escarcha un río entre Argentina y Bolivia
El lugar tiene además una fuerte circulación cotidiana, ya que por esa zona suelen movilizarse paseros con carros para trasladar mercadería entre ambos países. Por eso, la imagen llamó la atención de quienes transitan habitualmente por el sector.
La postal se dio en plena Puna jujeña, una región acostumbrada a inviernos intensos y temperaturas bajo cero. En Abra Pampa también se observaron sectores de un río con hielo en los bordes, otro reflejo del impacto del frío en el norte provincial.
Embed - Rio de Abra Pampa congelado por las bajas temperaturas
Cómo está el paso La Quiaca - Villazón
Pese a las bajas temperaturas, el Paso Internacional La Quiaca - Villazón permanece abierto y habilitado para la circulación por el Puente Internacional.
Según el reporte de este viernes, el cruce entre La Quiaca, Argentina, y Villazón, Bolivia, se encuentra operativo. En la zona se registraba cielo despejado, visibilidad de 30 kilómetros y viento leve del sector sudeste.
Paso fronterizo La Quiaca - Villazón
Paso fronterizo La Quiaca - Villazón
Aguas Blancas y Bermejo: actividad normal
En el norte salteño, el informe de pasos fronterizos también indica actividad normal. El Paso Aguas Blancas - Bermejo permanece habilitado, tanto por el Puente Internacional como por Puerto Chalanas.
La actividad comercial en Aguas Blancas y Bermejo se desarrolla con normalidad. En tanto, sobre la Ruta Nacional 50, en el tramo Aguas Blancas - Orán, se solicita transitar con precaución por la presencia de controles viales activos de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.
La Ruta Bermejo - Tarija también se encuentra transitable, con circulación normal y pedido de precaución para los conductores.
Puente Internacional en Orán - Frontera Bolivia - Argentina
Cotización en Bermejo
De acuerdo al informe diario de casas de cambio en Bermejo, la cotización para este viernes es la siguiente:
- $1.000 argentinos: compra a 6,30 bolivianos y venta a 6,40 bolivianos.
- 1 dólar en pesos argentinos: compra a $1.540 y venta a $1.560.
- 1 dólar en bolivianos: compra a 9,70 bolivianos y venta a 9,90 bolivianos.
El contraste entre las distintas zonas de la frontera norte es marcado: mientras en La Quiaca y Villazón el frío dejó escarcha sobre el río, en Aguas Blancas y Bermejo la actividad fronteriza y comercial se mantiene normal.
Devaluación del peso boliviano: cuánto te dan por $1.000 argentinos
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