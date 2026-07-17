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17 de julio de 2026 - 09:23
DIPEC.

La Canasta Básica volvió a subir en Jujuy: cuánto necesitó una familia para cubrir sus gastos

La DIPEC informó que en Jujuy, la canasta básica total subió 1,1% en junio. Una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1,4 millones para no ser pobre.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Canasta basica mayo jujuy - dipec (2)
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La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) publicó el informe mensual sobre la evolución de la canasta básica en Jujuy y reveló cuánto dinero necesitó una familia para cubrir sus necesidades durante junio de 2026. Los datos muestran una nueva suba tanto en alimentos como en bienes y servicios.

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  • Canasta Básica Alimentaria: aumentó 1,5 %
  • Canasta Básica Total: 1,1%.

El costo de vivir en Jujuy: los números hogar por hogar

El impacto cambia según la cantidad de integrantes de cada familia. El informe utiliza el concepto de “adulto equivalente”, una metodología que adapta los requerimientos según edad, sexo y composición del hogar.

Para un hogar compuesto por cuatro integrantes, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza llegó en junio a $1.476.879, mientras que una familia de cinco personas necesitó superar los $1.605.927.

En tanto, para un adulto equivalente, la Canasta Básica Total alcanzó los $477.954, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $214.917.

Tipos de familia

  • 4 personas: $1.476.879 para superar la pobreza
  • 5 personas: $1.605.927.

1 persona: necestó $477.954 para no ser pobre

1 persona necesitó $214.917 para no ser indigente

Una suba más moderada, pero con un costo acumulado elevado

Si bien el incremento mensual fue menor al registrado en otros períodos de 2026, los números muestran que el costo acumulado continúa siendo significativo para los hogares jujeños.

Desde junio de 2025 hasta junio de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una variación del 38,5%, mientras que la Canasta Básica Total aumentó 37,6%.

El informe de DiPEC vuelve a poner en evidencia que el desafío para muchas familias no está solamente en la variación de un mes, sino en el nivel de ingresos necesarios para sostener los gastos cotidianos.

Datos relevantes

  • CBA junio 2026: $214.917 por adulto equivalente.
  • CBT junio 2026: $477.954 por adulto equivalente.
  • Suba mensual CBA: 1,5%.
  • Suba mensual CBT: 1,1%.
  • Variación interanual CBA: 38,5%.
  • Variación interanual CBT: 37,6%.
  • Familia de cuatro integrantes: necesitó $1.476.879 para no ser pobre.
  • Familia de cinco integrantes: necesitó $1.605.927.

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