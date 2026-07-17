La Canasta Básica volvió a subir en Jujuy: cuánto necesitó una familia para cubrir sus gastos

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) publicó el informe mensual sobre la evolución de la canasta básica en Jujuy y reveló cuánto dinero necesitó una familia para cubrir sus necesidades durante junio de 2026. Los datos muestran una nueva suba tanto en alimentos como en bienes y servicios.

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Durante el sexto mes del año, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,5% respecto a mayo, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación del 1,1% . En la comparación interanual, ambas mediciones acumularon incrementos superiores al 37%.

El impacto cambia según la cantidad de integrantes de cada familia. El informe utiliza el concepto de “adulto equivalente”, una metodología que adapta los requerimientos según edad, sexo y composición del hogar.

Para un hogar compuesto por cuatro integrantes, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza llegó en junio a $1.476.879 , mientras que una familia de cinco personas necesitó superar los $1.605.927 .

En tanto, para un adulto equivalente, la Canasta Básica Total alcanzó los $477.954, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $214.917.

Tipos de familia

4 personas: $1.476.879 para superar la pobreza

5 personas: $1.605.927.

1 persona: necestó $477.954 para no ser pobre

1 persona necesitó $214.917 para no ser indigente

Una suba más moderada, pero con un costo acumulado elevado

Si bien el incremento mensual fue menor al registrado en otros períodos de 2026, los números muestran que el costo acumulado continúa siendo significativo para los hogares jujeños.

Desde junio de 2025 hasta junio de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una variación del 38,5%, mientras que la Canasta Básica Total aumentó 37,6%.

El informe de DiPEC vuelve a poner en evidencia que el desafío para muchas familias no está solamente en la variación de un mes, sino en el nivel de ingresos necesarios para sostener los gastos cotidianos.

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