Ruta 9: un ciclista perdió el control y chocó su cabeza contra un poste de luz

Un nuevo incidente vial se produjo esta mañana sobre colectora de ruta 9 , cerca del barrio Alto Comedero . Por causas que se tratan de establecer, un joven que iba en bicicleta perdió el control de la misma, y terminó dándose un fuerte golpe contra un poste de luz.

En estos momentos se encuentra personal del SAME asistiéndolo y, según las primeras informaciones, se encuentra semi inconsciente.

Tras ser atendido por personal del SAME, fue derivado hacia el hospital Pablo Soria para ser atendido y revisado por los profesionales y quedará en observación.

