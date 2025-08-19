martes 19 de agosto de 2025

19 de agosto de 2025 - 08:49
Incidente vial.

Ruta 9: un ciclista perdió el control y chocó su cabeza contra un poste de luz

Un joven iba en su bicicleta por colectora de ruta 9 cuando perdió el control y terminó chocando su cabeza contra un poste de luz. Está semi inconsciente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un nuevo incidente vial se produjo esta mañana sobre colectora de ruta 9, cerca del barrio Alto Comedero. Por causas que se tratan de establecer, un joven que iba en bicicleta perdió el control de la misma, y terminó dándose un fuerte golpe contra un poste de luz.

En estos momentos se encuentra personal del SAME asistiéndolo y, según las primeras informaciones, se encuentra semi inconsciente.

Tras ser atendido por personal del SAME, fue derivado hacia el hospital Pablo Soria para ser atendido y revisado por los profesionales y quedará en observación.

