A 63 años del único gol olímpico en la historia de los mundiales: quién lo hizo

Hace 63 años, un 3 de junio de 1962, el colombiano Marco Coll consiguió convertirse, hasta el día de hoy, en el único jugador de fútbol en todo el globo terráqueo en anotar un gol olímpico en un Mundial de Fútbol.

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Un domingo de dicha fecha, y tras un cobro de tiro de esquina bien ejecutado a media altura, Marco Tulio Coll Tesillo anotó el segundo gol para la Selección Colombia, que estaba siendo derrotada 4-1 por la entonces Unión Soviética en el juego correspondiente a la fecha dos del Grupo A de la Copa Mundo Chile 1962.

Este compromiso finalizó cuatro a cuatro, representando este el único punto conseguido por la Tricolor, cuyo DT era el argentino Adolfo Pedernera y que culminó en ese campeonato de cuarta detrás de Uruguay, que fue tercera, y de los dos seleccionados clasificados a los octavos de final, Yugoslavia, en el segundo lugar, y los soviéticos, siendo los primeros.

Cursaba el minuto 68 de juego en ese Mundial del 62, el primero en su historia del combinado patrio. Coll, quien falleció casualmente para estas fechas, un 5 de junio de 2017 a sus 81 años, desde uno de los tiros de esquina del estadio Carlos Dittborn, en la ciudad de Arica, empalmó la pecosa sin mucha fuerza, a media altura y con un chanfle que sorprendió a los jugadores rivales, inclusive, al considerado mejor arquero de la historia en este deporte, Lev Yashin, conocido mundialmente como ‘la Araña Negra‘.

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La pelota se fue cerrando y dio un bote a un metro del primer palo del arco defendido por la Unión Soviética, cuando todos esperaban que el mediocampista ‘currambero’ efectuara un centro elevado al área.

Tras el tanto olímpico, este barranquillero, quien tatuó para la biografía de los mundiales un gol que nadie ha podido lograr hasta ahora, corrió hacia el centro del campo para abrazarse con sus compañeros.