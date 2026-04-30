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30 de abril de 2026 - 14:26
Jujuy.

Del legado de su mamá a ganar premios: quién es Mirta Toconás, referente de la cocina jujeña

Con más de 40 años en la gastronomía, la jujeña mantiene vivas recetas heredadas y una historia marcada por el trabajo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Mirta Toconás, una referente de la cocina jujeña.

Mirta Toconás, una referente de la cocina jujeña.

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“Mi madre vendía y yo crecí ayudándola. Aprendí mucho y empecé a amar la cocina. Amo lo que hago”, cuenta Mirta, al recordar los primeros pasos junto a su madre, Quintina Nicolasa Camino, vecina del barrio Cuyaya. La herencia no solo incluyó recetas, sino también una clientela fiel que se mantuvo con el paso del tiempo.

Con una trayectoria de cuatro décadas, la cocinera ganó reconocimiento en festivales gastronómicos de la provincia. Entre ellos, se destaca el primer puesto en el Festival de la Empanada Jujeña en 2018 y múltiples premios en el Festival del Tamal, donde consolidó su nombre dentro de la cocina regional.

Una historia de esfuerzo que sigue vigente

“Mi mamá trabajaba los 365 días del año”, recuerda Mirta sobre Quintina, quien falleció un 1° de mayo. Ese ritmo constante marcó una forma de vida que hoy continúa en cada preparación. La cocina, para ella, representa más que un oficio: es memoria, identidad y continuidad.

Embed - UNA LEYENDA DE LA COCINA JUJEÑA

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