El Pela Romero llega a Jujuy: cuánto salen las entradas y dónde comprarlas

El 10 de mayo se presenta el Pela Romero en el Teatro Mitre

Gonzalo El Pela Romero vuelve a Jujuy para presentar una nueva edición de su charla “Basta de amores de mierda” , un fenómeno editorial que recorre el país. Será el 10 de mayo en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, a las 20 horas.

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El escritor combina reflexión, experiencias personales y diálogo con el público . El eje del encuentro gira en torno a los amores tóxicos, las relaciones que lastiman y las herramientas emocionales para reconocer señales de alarma y empezar a salir de esos vínculos.

Un formato que mezcla charla, humor, catarsis y participación del público . En cada función, El Pela propone una conversación abierta sobre los vínculos que duelen, las señales que suelen ignorarse y el proceso de animarse a dejar atrás una historia que ya no hace bien. Esto surge del enfoque con el que se promociona la charla y de la temática central de la saga.

El 10 de mayo se presenta el Pela Romero en el Teatro Mitre El 10 de mayo se presenta el Pela Romero en el Teatro Mitre

Entradas: precio y dónde adquirirlas

Las entradas se pueden adquirir en Autoentrada.com. Para quienes quieran asistir, también podrán acercarse a las boleterías del Teatro Mitre para adquirirlas de martes a domingo: por la mañana de 10 a 13 y a la tarde de 18 a 21 horas. Las Plateas, los Palcos, la Galería y las Tertulias van desde 35.310 pesos.

Quién es El Pela Romero

Romero se convirtió en una figura muy conocida en los últimos años por su trabajo como escritor, speaker y músico, con una fuerte presencia en redes sociales y en escenarios de distintos puntos de Argentina y otros países de habla hispana. En su sitio oficial se define como “padre, escritor, músico y licenciado en cosas”, una fórmula con la que construyó una identidad cercana y directa frente a su público.

Su nombre quedó especialmente ligado a la saga “Basta de amores de mierda”, una serie de libros y charlas que lo posicionó como referente en temas de vínculos afectivos, rupturas, dependencia emocional y autoestima. Esa combinación entre lenguaje cotidiano, experiencias personales y observaciones sobre las relaciones humanas es parte de lo que explica el fenómeno que lo acompaña desde hace años.

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De qué tratan sus libros

Los libros de El Pela Romero abordan historias y reflexiones sobre personas que quedan atrapadas en relaciones desgastantes, marcadas por el maltrato emocional, la manipulación, la dependencia o la imposibilidad de soltar. La propuesta apunta a ponerle palabras a situaciones que muchas veces se naturalizan y, al mismo tiempo, ofrecer una mirada de salida desde el amor propio y la reconstrucción personal.

Con esa serie, el autor logró una gran llegada en distintos países. La promoción oficial de su espectáculo destaca que la saga ya vendió más de 500 mil libros y que la charla fue vista por más de 100 mil espectadores en Argentina, Latinoamérica y España.