Topa vuelve a Jujuy en mayo con su espectáculo "Un mundo de colores"

Topa vuelve a Jujuy. Será el viernes 29 de mayo en el Teatro Mitre con dos funciones a las 18:30 y 19:45 horas , para presentar su espectáculo “ Topa Un mundo de colores ”.

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Las entradas se pueden conseguir en la página de Autoentrada al link https://ventas.autoentrada.com/events/topa-un-mundo-de-colores , o tambien en la boletería del teatro en la calle Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy.

Topa y el nuevo show

Diego Topa, el artista infantil número uno de Latinoamérica, viene presentando en todo el país su espectáculo “Topa Un mundo de colores”, una propuesta musical y teatral que celebra el encuentro con las familias que lo acompañan día a día desde sus hogares.

Luego de años de éxitos en los escenarios más importantes del país y de convocar a millones de espectadores en Latinoamérica, Topa inicia una nueva etapa donde el show en vivo se convierte en una verdadera extensión de ese vínculo cotidiano con su público.

“Topa Un mundo de colores” no es solo un espectáculo: es una fiesta para cantar, bailar y emocionarse en familia, con las canciones que ya son parte de la banda sonora de miles de infancias y nuevos lanzamientos que invitan a seguir soñando.

Topa vuelve a Jujuy Topa vuelve a Jujuy

Los personajes de Topa

El universo del espectáculo se enriquece con personajes que forman parte de esta historia. Mario, el Dino Bebé, con su elocuente humor, su mirada curiosa sobre la naturaleza y sus reflexiones sobre cómo aprender a crecer en el mundo, aporta ternura, risas y momentos de profunda conexión con grandes y chicos.

Con la participación de Pinto el Cartero, con su profesión tan importante y su misión de llevar noticias a todo el país, recorre escenarios e historias maravillosas, convirtiéndose en puente entre las familias y formando parte esencial de este gran cuento.

Este nuevo espectáculo comparte nombre y espíritu con su programa en la Televisión Pública, que muy pronto llegará a todos los hogares del país. Esta propuesta invita a los más chicos a usar la imaginación, hablar su propio lenguaje y vivir la infancia con alegría, juego y valores positivos.

Topa llega a Jujuy

Con una carrera de más de 30 años en grandes producciones locales e internacionales, múltiples discos editados, giras multitudinarias y espectáculos premiados, Diego Topa continúa consolidando un vínculo único y genuino con su público.

“Topa Un mundo de colores” es, ante todo, un reencuentro: una celebración compartida entre el artista y esas generaciones que crecieron con sus canciones y hoy lo siguen eligiendo para crear nuevos recuerdos en familia.