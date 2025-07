Polémica por la serie de Chespirito: Florinda Meza, apuntada como la "tercera en discordia"

Según trascendió, la actriz de 76 años intuía que la versión de los hechos presentada no le sería favorable . Aunque el nombre de Florinda no aparece en la ficción —ya que ella negó el permiso para su uso—, esto no impidió que los descendientes de Chespirito relataran su versión sobre el vínculo entre su padre y la actriz.

“Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. ¡Total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que le causaría un gran dolor a mi Rober, si aún viviera”, expresó Meza en una entrevista previa al debut de la serie.

Chespirito y Florinda Meza, de acuerdo con la serie, iniciaron su romance mientras estaban en pareja con otras personas.

Del mismo modo, tras el lanzamiento del tercer capítulo de la serie, centrado en los orígenes del Chapulín Colorado, Florinda Meza utilizó su cuenta de Instagram para rechazar categóricamente la versión presentada. “¿Les gustó? Pues qué pena, porque no fue así como Roberto lo creó”, escribió. Y agregó: “A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender”.

La vieja entrevista de Florinda Meza que empeoró todo

En pleno revuelo por la serie, comenzó a circular en redes una antigua entrevista que Florinda Meza y Chespirito ofrecieron a la prensa mexicana, la cual avivó las críticas hacia la actriz y reforzó las acusaciones de “rompehogares” por parte de los usuarios.

Florinda Meza se negó a que la nombren en la serie de Chespirito por considerar que no se la trata con respeto.

“Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, afirmó Meza en aquella charla, generando evidente incomodidad en Gómez Bolaños, quien se apresuró a aclarar que consideraba a sus hijos como “maravillosos”. Sin mostrar arrepentimiento, y pese a la intervención de su pareja, ella remató: “Si fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto”.

Como era de esperar, las declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre usuarios argentinos, quienes incluso las acompañaron con memes que comparaban a la actriz mexicana con María Eugenia “la China” Suárez. Sin dejar que el escándalo creciera, Florinda decidió responder después de que una seguidora le pidiera aclarar sus palabras.

El tráiler de "Chespirito", serie de HBO Max

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en el que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos 'defectos' para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora”, escribió. Y remató: “Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”.

Aunque su aclaración fue directa, no logró disipar las dudas de los seguidores de Chespirito, quienes en su mayoría continúan respaldando la versión de los hijos del comediante. Queda por descubrir qué nuevas revelaciones traerán los capítulos siguientes de la serie, que se lanzan todos los jueves en Max.