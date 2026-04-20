En Tierra del Fuego homenajearon a San Salvador de Jujuy por su 433 aniversario

Jujeños nucleados en la Asociación de Residentes Jujeños de Río Grande , festejaron con un acto muy especial en Tierra del Fuego el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy . Estuvieron presentes autoridades municipales de esa ciudad.

Jujuy. Realizaron el acto por el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

La ceremonia, realizada en una de las principales plazas de esa ciudad de la provincia sureña, contó con la presencia de funcionarios municipales, así como de vecinos que se sumaron a la celebración y reconocieron la importancia de la capital jujeña.

Durante el acto, se reconoció la trascendencia histórica de la fundación de Jujuy y el rol fundamental de su pueblo en la lucha por la independencia del país y en la defensa de la soberanía en el territorio nacional, y pidieron mantener viva la memoria de este hecho histórico y reivindicaron la defensa de la patria como un valor central para el bien común de todas y todos los argentinos.

Jujeños celebraron el aniversario de San Salvador de Jujuy en Tierra del Fuego

Fernanda Frabrego, presidente de la Asociación Residentes Jujeños, dijo que “honrar nuestra historia es también construirla. Gracias por mantener viva la memoria y defender nuestra identidad, gracias por estar hoy, rindiendo homenaje a quienes fundaron nuestra ´Tacita del Plata´”.

La celebración en San Salvador de Jujuy

En el marco de las celebraciones por el 433 aniversario de la Fundación de San Salvador de Jujuy, se llevó a cabo este domingo un acto central en la Plaza Francisco de Argañarás. Estuvieron presentes el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, el intendente capitalino Raúl Jorge, funcionarios.

Cabe destacar que el año pasado se determinó que la Plaza Francisco de Argañarás, pase a ser patrimonio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy", En esta oportunidad, el Gobierno de Jujuy hizo entrega al petitorio del Ejecutivo municipal y en el aniversario 433 de la fundación de la ciudad, se otorgó el predio a la Municipalidad.

acto aniversario fundacion San Salvador de Jujuy

El intendente Raúl Jorge celebró la medida emitida por Carlos Sadir, manifestando que "es una gran alegría", ya que "necesitaban tener la certeza de que este lugar que es usado como una extensión del parque San Martín, no esté a la merced de un mandatario de turno para que sea usado para otra cosa y no como plaza".

"Mediante una ordenanza establecemos el nombre de este lugar como plaza Argañaraz y Murguía por nuestro fundador y de alguna manera vamos a reforzar el cuidado y atención de este lugar que se anexa al Parque San Martín y es muy usado para múltiples prácticas", acotó el funcionario capitalino.

Sadir destacó que es un gran avance poder acompañar con un pedido que vienen reclamando hace muchos años desde el municipio de San Salvador de Jujuy. "Estoy muy contento de acceder al reclamo sobre este predio. Todavía figuraba como una propiedad de la provincia y desde hoy fue cedida a la municipalidad. Es un lugar que el municipio siempre atiende", agregó el mandatario.