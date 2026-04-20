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20 de abril de 2026 - 15:38
Policiales.

Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

En dos operativos, Gendarmería halló más de 18 kilos de cocaína en dos micros que salieron de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
18kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Dos procedimientos realizados en rutas de la provincia de Salta, terminaron con el secuestro de 18 kilos 689 gramos de cocaína en colectivos de larga distancia que habían salido de San Salvador de Jujuy con destino Chubut.

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A la 3:30 de la madrugada, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” del Escuadrón 45 “Salta” inspeccionaron un colectivo de larga distancia que había salido de San Salvador de Jujuy y que tenía como destino la ciudad de Esquel, en Chubut.

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy
18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Fue durante un operativo sobre la intersección de las Rutas Nacionales 9 y 34, a la altura del kilómetro 1.545. Tras el registro, encontraron en el tacho de basura del baño dos paquetes que contenían 2 kilos 144 gramos de cocaína, pero no lograron identificar a los propietarios del estupefaciente.

Más cocaína en otro colectivo

Cinco horas más tarde, el personal de esa fuerza de seguridad detuvo la marcha de otro micro de pasajeros que viajaba con el mismo recorrido, y requisaron la bodega del colectivo. Hallaron 16 kilos 545 gramos de cocaína distribuidos en 17 ladrillos dentro de dos bolsos de manos, que les pertenecían a dos mujeres mayores de edad.

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy
18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Intervino en estos hechos, la Fiscalía Federal de Salta que orientó la incautación de los 18 kilos 689 gramos del estupefaciente y la detención de las involucradas. Los dos procedimientos son por infracción a la Ley 23.737.

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