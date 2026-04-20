Hallaron más de 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Dos procedimientos realizados en rutas de la provincia de Salta, terminaron con el secuestro de 18 kilos 689 gramos de cocaína en colectivos de larga distancia que habían salido de San Salvador de Jujuy con destino Chubut.

Jujuy. Ingirieron más de 190 cápsulas de cocaína y fueron detenidos en La Quiaca

Policial. Tucumán: secuestraron más de 25 kilos de cocaína en un operativo en el límite con Salta

A la 3:30 de la madrugada, efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” del Escuadrón 45 “Salta” inspeccionaron un colectivo de larga distancia que había salido de San Salvador de Jujuy y que tenía como destino la ciudad de Esquel, en Chubut.

Fue durante un operativo sobre la intersección de las Rutas Nacionales 9 y 34, a la altura del kilómetro 1.545. Tras el registro, encontraron en el tacho de basura del baño dos paquetes que contenían 2 kilos 144 gramos de cocaína, pero no lograron identificar a los propietarios del estupefaciente.

Más cocaína en otro colectivo

Cinco horas más tarde, el personal de esa fuerza de seguridad detuvo la marcha de otro micro de pasajeros que viajaba con el mismo recorrido, y requisaron la bodega del colectivo. Hallaron 16 kilos 545 gramos de cocaína distribuidos en 17 ladrillos dentro de dos bolsos de manos, que les pertenecían a dos mujeres mayores de edad.

18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy 18 kilos de cocaína en colectivos que salieron de Jujuy

Intervino en estos hechos, la Fiscalía Federal de Salta que orientó la incautación de los 18 kilos 689 gramos del estupefaciente y la detención de las involucradas. Los dos procedimientos son por infracción a la Ley 23.737.