Cortaron la ruta 9 por un choque entre un colectivo y un camión en Coranzulí

Un accidente vial ocurrido este lunes por la tarde generó un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 9, a la altura del puente Coranzulí, pasando Tres Cruces.
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El siniestro ocurrió a la altura del puente Coranzulí y tuvieron que implementar un desvío por un camino alternativo.
Un accidente vial ocurrido este lunes por la tarde generó un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 9, a la altura del puente Coranzulí, pasando Tres Cruces.
Según la información difundida por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, en el lugar chocaron un colectivo y un camión, por lo que se dispuso la interrupción total de la circulación en ese sector, con desvío por un camino alternativo.
Desde el parte oficial se indicó que el estado de transitabilidad en la zona es de corte total momentáneo, mientras trabaja personal de seguridad vial en el ordenamiento del tránsito y en las tareas correspondientes tras el hecho vial.
Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución en todo el sector afectado, respetando las indicaciones del personal apostado en la zona.
La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial pidió transitar con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado y respetar tanto la señalización como las instrucciones del cuerpo de seguridad vial, que realiza regulación del tránsito en el lugar.
Por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre personas heridas ni sobre la mecánica del choque, mientras continúan las actuaciones en la zona.
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